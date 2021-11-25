الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الآثار: اكتشاف ثلث تماثيل طريق الكباش فقط حتى الآن

جريدة الدستور

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إنه يتشرف بتواجده فى محافظة الأقصر، مؤكدًا أنه فى 1989 تم اكتشاف أكثر من 20 تمثالا فى فناء معبد الأقصر.
وأضاف خلال احتفالية "الأقصر.. طريق الكباش"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسى يؤكد دائما على تقديم الأقصر فى ثوب جديد، منوهًا إلى أنه فى 18 مارس 1949 تم اكتشاف أول تمثال ومن يومها والآثريون المصريون يعملون على الطريق.

وأوضح أنه تم إزالة المبانى المتواجده على الطريق، مؤكدًا أن العمل الأثرى فى موقع طريق الكباش سيستمر لسنوات عديدة، خصوصًا أنه تم اكتشاف ثلث التماثيل فقط حتى الآن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

إنجى القاضى تتألق بـ«الأبيض» فى حفل طريق الكباش «صور»

«حماقى وأنشودة أمون رع».. مشاهد مبهرة من حفل «طريق الكباش «صور»

«ذا ناشيونال»: افتتاح طريق الكباش حدث فريد ويدعم قطاع السياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية