وزير الآثار: اكتشاف ثلث تماثيل طريق الكباش فقط حتى الآن

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إنه يتشرف بتواجده فى محافظة الأقصر، مؤكدًا أنه فى 1989 تم اكتشاف أكثر من 20 تمثالا فى فناء معبد الأقصر.

وأضاف خلال احتفالية "الأقصر.. طريق الكباش"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسى يؤكد دائما على تقديم الأقصر فى ثوب جديد، منوهًا إلى أنه فى 18 مارس 1949 تم اكتشاف أول تمثال ومن يومها والآثريون المصريون يعملون على الطريق.

وأوضح أنه تم إزالة المبانى المتواجده على الطريق، مؤكدًا أن العمل الأثرى فى موقع طريق الكباش سيستمر لسنوات عديدة، خصوصًا أنه تم اكتشاف ثلث التماثيل فقط حتى الآن.