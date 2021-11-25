الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إيمان العاصى تعافر لتحقيق حلمها فى «طعم الدنيا»

ايمان العاصي
ايمان العاصي

تواصل الفنانة إيمان العاصي تصوير مشاهدها ضمن أحداث حكاية “طعم الدنيا” ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا” والمقرر انطلاقها يوم السبت المقبل.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل أن إيمان العاصي تجسد دور “دنيا” وهى فتاة طموحة ولدت في ملجأ، لكنها كانت من الأوائل دائمًا بسبب طموحها وإصرارها على النجاح، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي شيق يناقش قضية مهمة تخص المرأة بين الطموح والنجاح والإصرار.

ويصور فريق العمل في منطقة المعادى ووسط البلد خلال الفترة الماضية، حيث تجمع المشاهد كلًا من “إسلام جمال وإيمان العاصى، وكمال أبورية”، ومن المفترض أن تنتقل إلى أماكن أخرى للتصوير خلال الأيام المقبلة.

"طعم الدنيا" يشارك في بطولتها إلى جانب إيمان العاصي، كل من إسلام جمال، كمال أبورية، محمد على رزق، هاجر عفيفي، حنان سليمان، سامي مغاورى، نهال عنبر، نوال سمير، رشا بن معاوية، هبة حسن، أميرة الشريف، رضا إدريس، محمد رضوان، محمود عامر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتعرض حاليًا على قناة dmc حكاية "ويبقى الأثر" قصة يسرى الفخرانى، سيناريو وحوار أمانى التونسي، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، كريم كوجاك، إيناس كامل، إلهام عبدالبديع، مصطفى درويش، محمد التاجي وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبي والإيجابي الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم.

ايمان العاصي تحقيق حلمها طعم الدنيا الطموح مسلسل الا انا

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