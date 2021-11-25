وزيرا البترول يبحثان التعاون المصرى الأردنى فى مجالات الغاز والبتروكيماويات

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى، تعزيز التعاون والتكامل فى مجال الغاز الطبيعى في ضوء توافر الإمكانيات والبنية الأساسية الداعمة لذلك خاصة في ظل توجه الأردن للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعى كوقود نظيف، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المصرية في هذا المجال، إضافة إلي بحث فرص وإمكانيات التعاون لأول مرة في مجال صناعة البتروكيماويات.

وخلال المباحثات التي جاءت على هامش الاجتماع الوزارى السادس لمنتدي غاز شرق المتوسط، أكد الوزيران أهمية ما تم انجازه بنجاح من إجراءات لتطوير عمل منتدى غاز شرق المتوسط، والمضي قدما نحو تفعيل دوره كمنظمة دولية لها دورها المتميز في مجال الطاقة.

من جانبه أوضح المهندس طارق الملا، أن التعاون والتنسيق بين مصر والأردن في مجال الغاز الطبيعى يتطور بشكل ملحوظ في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث تعد الأردن أول دولة عربية شقيقة تحصل على امدادات الغاز الطبيعى المصري، وجار العمل مع الأردن لتوصيل الغاز المصري إلي لبنان الشقيقة عبر الأراضي الأردنية والسورية.

كما أكد الملا، استعداد مصر لدعم التعاون مع الأردن الشقيق في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى محليا بالمدن الأردنية والتوسع فى استخداماته بالمنازل والمركبات والمصانع، حيث أكد الوزير الأردنى أنها تدرس حاليا التوسع باستخدامه في أكبر مدينتين بالأردن، إضافة إلي استخدام الغاز الطبيعى فى الصناعة لتقليل التكلفة.

واتفق الوزيران علي دراسة فرص التعاون في مجال البتروكيماويات، حيث أبدي الوزير الأردنى إعجابه بما تشهده مصر من تنامي وتطور في هذه الصناعة الحيوية، واتفق الجانبان دراسة سبل التعاون الممكنة والإمكانيات التي يمكن تقديمها؛ للمساهمة في تنفيذ خطط هذه الصناعة الفترة المقبلة.

وتم الاتفاق في ختام المباحثات على تشكيل فرق عمل مشتركة لتقييم القدرات والبنية الأساسية بكلا البلدين، ودراسة مجالات التعاون التي تم تناولها خلال المباحثات المشتركة.