الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

الأقصر تتزين بالإضاءات والألوان الذهبية خلال افتتاح طريق الكباش

افتتاح طريق الكباش
افتتاح طريق الكباش

حدث جلل يجذب أنظار العالم أجمع إلى مصر وتحديدًا الأقصر؛ لمتابعة احتفالية افتتاح طريق الكباش الأثري بعد الانتهاء من مشروع تطويره.

 

وأعلنت وزارة السياحة، أنه سينطلق الموكب لاستعراض الاحتفالات التي كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف خلال "عيد الأوبت" في قلب طريق الكباش الفرعوني.

 

وفي سياق ذلك، ترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز الاستعدادت لإطلاق الموكب الملكي وافتتاح طريق الكباش بالأقصر.

 

فتحي ياسين، مدير آثار مصر العليا في الأقصر، أكد أن حدث افتتاح طريق الكباش والتجهيز له بموكب ملكي، من المؤكد أنه سيلفت أنظار السياح من مختلف دول العالم إلى مصر.

 

وتابع مدير آثار مصر العليا أن افتتاح طريق الكباش سينعش السياحة في مصر خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت تحديدًا من السنة تجذب محافظتي الأقصر وأسوان السياح نظرًا لتميزها بالطقس الدافئ.

 

يرجع عمر طريق الكباش اإلى نحو 3500 عاما، ويعد أهم المعالم الأثرية في الأقصر، إذ نحتت تماثيله من الحجر الرملي ويمتد الطريق من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر.

 

فيما أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق الأقصر السياحية، أن مصر اليوم تتوج سياحيًا على مستوى العالم، على خلفية انطلاق موكب افتتاح طريق الكباش بالأقصر.

 

وقال عثمان إن هذا الحدث سيحدث طفرة حقيقية في قطاع السياحة في مصر ولاسيما في الأقصر وأسوان، خاصةً بعد ضعف السياحة ومعاناتها إثر تداعيات جائحة كورونا المستجد التي أثرت سلبًا على العالم كله.

 

وكشف رئيس لجنة تسويق الأقصر السياحية، أن الأقصر اليوم تزينت بالألوان والإضاءات الفرعونية، فضلًا عن التصميمات الهندسية وأعمال الترميم التي أُنجزت، كي تعيد الحياة مرة اخرى لمدينة الأقصر السياحية، مشيرًا إلى أن البر الغربي منها أُضيئ بالألوان الذهبية وكذا بيوت أهالي الأقصر الشاهدة على هذا الحدث .

 

ويعرف طريق الكباش بأنه طريق مواكب الآلهة ويعود لعصر الأسرة الثامنة عشرة من الدولة المصرية القديمة في عهد الملكة حتشبسوت للاحتفال بموسم الفيضان، فيما عرف بعيد الأوبت قبل أن يندثر الطريق تحت الأرض بمرور القرون وتعاقب الأزمنة.

طريق الكباش الكباش الأقصر موكب ملكي السياحة الأقصر وأسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

إنجى القاضى تتألق بـ«الأبيض» فى حفل طريق الكباش «صور»

«حماقى وأنشودة أمون رع».. مشاهد مبهرة من حفل «طريق الكباش «صور»

«ذا ناشيونال»: افتتاح طريق الكباش حدث فريد ويدعم قطاع السياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية