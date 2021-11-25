زيادة معدلات التشغيل الجوي بين مطاري القاهرة والأقصر

تزامنا مع حفل افتتاح طريق الكباش..

كشفت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، عن زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية الداخلية بين مطارى القاهرة والأقصر الدوليين عبر مختلف شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، تزامنا مع حفل افتتاح طريق الكباش السياحي المقرر إقامته مساء اليوم الخميس.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن مطار القاهرة الدولي شهد خلال اليومين الماضيين، انطلاق 20 رحلة جوية لنقل آلاف الركاب مختلفي الجنسيات، لحضور حفل افتتاح طريق الكباش السياحي.

وأشارت المصادر، إلى أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، شددت على الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على جميع الوفود المشاركة قبل إقلاع طائراتهم إلى مطار الأقصر لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت المصادر، أن سلطات ميناء القاهرة الجوي خصصت فريقا من إدارة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران، لتقديم الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لضيوف حفل افتتاح طريق الكباش بمرحلة الوصول، من أجل الخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر دوليًا أمام الوافدين العرب والأفارقة والأجانب من جميع دول العالم، بجانب الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.