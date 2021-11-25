أسيوط تطلق الحفل الختامى لأنشطة مشروع «قرية متعلمة» بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الحفل الختامي لأنشطة مشروع «قرية متعلمة» التي تنفذها هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بعدد من قرى مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، وهيئة تعليم الكبار والتعاون وجمعية سيدات الأعمال بأسيوط وجمعية الصعيد للتربية والتنمية إدارة تنسيق التعاون ووحدة حماية الطفل بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، خالد عبدالحميد مدير فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بأسيوط، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، ومي جاب الله نائب المدير القطري لهيئة انقاذ الطفولة الدولية نائباً عن تامر كيرلس المدير القطري للهيئة، وسمير فاضل نائب مدير مشروع قرية متعلمة، ومحمد النمر مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، ومنار كامل مدير ادارة التنسيق والتعاون الدولي ومدير وحدتي حماية الطفل وتكافؤ الفرص، والدكتور إيهاب أنور مدير مشروع قرية متعلمة بهيئة إنقاذ الطفولة بأسيوط، وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والجمعيات الشريكة.

بدأت الفاعليات بالسلام الجمهورية وتفقد المحافظ معرض مخرجات المشروع المقام بديوان عام المحافظة واستمع لأهم أنشطة وإنجازات مشروع «قرية متعلمة» والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويهدف لدعم العملية التعليمية للأطفال ممن هم في المرحلة العمرية للتعليم الابتدائي في القرى المستهدفة بتوفير تعليم مجتمعي ذو جودة عالية ومحو أمية السيدات وخاصة أمهات تلاميذ مدارس المجتمع، وذلك بإكسابهن مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتي لهن ولأبنائهن، واستمع لفيلم وثائقي عن المشروع الذي قدم خدمات مختلفة لـ 19 ألف تلميذ وتلميذة بـ 622 مدرسة تعليم مجتمعي و932 فصل لتعليم الكبار (بواقع حقيبة لكل منهم) على مستوى المحافظة.

كما شهد استعراض قريتنا متعلمة لتلاميذ إحدى مدارس التعليم المجتمعي، واستمع لنماذج ايجابية مشرقة من فصول محو الأمية وتعليم الكبار، فضلاً عن فيلم وثائقي لدور مشروع قرية متعلمة أثناء جائحة كورونا "كوفيد ـ 19" ثم كلمات مدير مشروع قرية متعلمة بعنوان "بين الحلم والواقع العديد من التحديات والانجازات"، تلاها كلمات مسئولي الهيئة والجهات الشريكة بالمشروع.

أكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام تنفيذ مثل هذه المشروعات خاصة التي يتم تنفيذها على ارض الواقع بالقرى الأكثر احتياجاً خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مبدياً سعادته بالمشاركة في الحفل الختامي للمشروع، وإعجابه بالمعروضات التي تضمنت نماذج من بنوك الكتب المجتمعة والحقيبة التعليمية للمعلم بالمدارس المجتمعية والأدلة التدريبية الخاصة بنوادي القراءة ومنهج تعلم تحرير لتعليم الكبار ومنهجية التعليم بين الأجيال، لافتاً إلى أهمية وقوف كافة المؤسسات والجهات الحكومية، وغير الحكومية وهيئات المجتمع المدني جنباً إلى جنب مع الدولة في تحقيق التنمية الفعلية على أرض الواقع وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم، مطالباً بالاهتمام بقضايا المرأة والفتيات والتمكين الاقتصادي.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الدارسة "أسماء ابراهيم" من فصول محو الأمية، والتلميذة "فاطمة محمود" من مدارس التعليم المجتمعي من قصص نجاح في تحدي الإعاقة وتسليمهما كرسي متحرك مجهز وشهادة تقدير وتابلت، فضلاً عن تبادل الدروع التذكارية بين المحافظة والهيئة وتكريم الجهات الحكومية الشريكة ومسئولي الجمعيات الشريكة والقاعدية.