أمريكا تهدي المغرب جدارية احتفالًا بأقدم مبنى دبلوماسي أمريكي في العالم

أهدت البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالمغرب لوحة جدارية بعنوان "تحت سماء واحدة"؛ وذلك بمثابة تذكار تهديه لمدينة الدار البيضاء.

وأفاد بيان للبعثة الدبلوماسية بأن هذه اللوحة العملاقة، التي قامت بها الرسامة الأمريكية شيري لي تشارلتون، بتعاون مع الرسامين المغربيين فتحي خالد وبكر عدوي، تأتي في إطار حملة تواصل تنظمها البعثة الأمريكية على مدار السنة الجارية للاحتفال بمرور 200 سنة على إهداء السلطان المغربي سليمان سنة 1821 للولايات المتحدة مبنى المفوضية الأمريكية بطنجة، كرمز للصداقة.

وأضاف البيان أن هذه اللوحة الفنية تجسد صورة حيوانين قويين وشامخين يرمزان للبلدين، بأسد الأطلس المغربي والنسر الأصلع الأمريكي.

وتم إنجاز اللوحة الجدارية بشراكة بين المركز الثقافي الأمريكي (دار أمريكا) ووكالة "وي كازابلانكا" ولجنة توأمة "الدار البيضاء-شيكاغو".

ويعد مبنى المفوضة الأمريكية بطنجة، أقدم بناية دبلوماسية أمريكية في العالم.