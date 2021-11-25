الخميس 25 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عاملين سقطا من أعلى سقالة خشبية بطنطا

جثة
جثة

لقى عاملا محارة، مصرعيهما، اليوم، إثر سقوط سقالة خشبية بعقار تحت الإنشاء بقرية نواج بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد سقوط سقالة من أحد العقارات بقرية نواج بدائرة المركز، وأسفرت عن مصرع عاملين محارة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية، مدعومة بسيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، ومعاينته، تبين من الفحص والمعاينة، وجود جثة لعاملين، سقطت بهما سقالة أعمال محارة، وفارقا الحياة في الحال.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

مصرع عاملا محارة أثر سقوط سقاله خشبية بعقار تحت الإنشاء بقرية نواج بمركز طنطا

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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