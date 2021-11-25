مصرع عاملين سقطا من أعلى سقالة خشبية بطنطا

لقى عاملا محارة، مصرعيهما، اليوم، إثر سقوط سقالة خشبية بعقار تحت الإنشاء بقرية نواج بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد سقوط سقالة من أحد العقارات بقرية نواج بدائرة المركز، وأسفرت عن مصرع عاملين محارة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية، مدعومة بسيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، ومعاينته، تبين من الفحص والمعاينة، وجود جثة لعاملين، سقطت بهما سقالة أعمال محارة، وفارقا الحياة في الحال.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.