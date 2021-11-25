«CIB» يعلن إطلاق حسابات جديدة وفقًا لمبادرة الشمول المالي

أطلق البنك التجاري الدولي مجموعة من الحسابات الجديدة وفقًا لمبادرة الشمول المالي من البنك المركزي المصري بهدف زيادة الوعي المالي لدى جميع فئات المجتمع المصري وإتاحة الفرصة للانضمام للقطاع المصرفي من خلال تقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المقدمة خصيصا للفئات غير المشمولة.

وأعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – عن إطلاقه لمجموعة حسابات بداية التي تستهدف الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة، حيث تتميز بسهولة إجراءات فتح الحساب مما يشجع كافة فئات المجتمع على بدء رحلتهم المصرفية بما يتماشى مع جهود البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي.

جدير بالذكر أن من أهم مزايا حسابات بداية أنها لا تتطلب إثبات للدخل لفتح الحساب، وهو الشرط الإلزامي الذي شكّل عائق لعديد من الفئات ممن ليس لديهم وظائف دائمة أو مصدر ثابت للدخل، على سبيل المثال ربات البيوت والشباب ممن ليس لديهم وظائف بعد وأصحاب المهن الحرة.

وفي هذا السياق، صرح رشوان حمادي رئيس قطاعات العملاء ومنتجات التجزئة المصرفية بـ CIB"نأمل أن يكون لإطلاق حسابات بداية الجديدة دور فعال في تشجيع الفئات غير المشمولة مثل ربات البيوت والشباب وأصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على الانضمام إلى القطاع المصرفي والاستمتاع بسهولة إجراءات فتح الحساب، حتى يتمكنوا من استخدام القنوات الرقمية كخدمات الإنترنت البنكية التي تتيح إدارة الأموال في أي وقت من أي مكان، بالإضافة إلى الاستفادة من المنتجات التي تشمل بطاقة الخصم المباشر التي تستخدم في المعاملات اليومية وتتيح العديد من المزايا من ضمنها تجربة آمنة للتسوق أونلاين، ودفع الفواتير، ومتابعة المصروفات، وسهولة الاستخدام من أي مكان في العالم.

وأضاف "في CIB، نعمل دائمًا على تمكين كافة شرائح المجتمع ماليًا وتزويدهم بشتى أنواع الخدمات التي تسهل حياتهم".. حسابات بداية متاحة للمصريين فقط ولا يتطلب فتح الحساب بالنسبة للأفراد إلا بطاقة الرقم القومي، أما بالنسبة لأصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، فيمكنهم فتح حساب بأقل عدد من المستندات.