انقطاع المياه عن أحياء الدقى والعجوزة وبولاق الدكرور لمدة 4 ساعات

من الساعة 12 بعد منتصف ليل غد

أعلنت محافظة الجيزة عن انقطاع المياه عن أحياء الدقي والعجوزة وبولاق الدكرور لمدة 4 ساعات، اعتبارا من غد الساعة الثانية عشرة ليلا يوم الجمعة الموافق 2021/11/26 حتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق 2021/11/27.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان لها، إلى أن الأعمال تأتي في إطار تنفيذ أعمال الصيانة التي تتم بمحطة مياه الجيزة، والتي تتطلب تغيير بلف قطر 600 مم بالمحطة، الأمر الذي يستلزم توقف المحطة لمدة 4 ساعات الأمر الذي ينتج عنه انقطاع المياه.

من جانبه، وجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة ، كما وجّه رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة وإزالة أي معوقات.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب، للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.