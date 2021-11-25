انطلاق بطولة الدارتس للجامعات المصرية برعاية وزيري التعليم العالي والرياضة

أقيمت بطولة الدارتس التي تستضيفها الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي رقم 49 للجامعات المصرية، بمشاركة (٣٦) طالبًا وطالبة من ٨ جامعات (المنوفية، دراية، حلوان، الإسكندرية، الكندية، قناة السويس، التعليم العالى، الجامعة الأمريكية)، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وجرت فعاليات البطولة تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وك. بهاء مختار مدير قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبحضور الدكتور كيم كيرتشلي رئيسة الجامعات الكندية، والدكتور إسلام الحلاوني مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وك. هشام الشواطفي مدير النشاط الرياضي بالجامعة الكندية، وك. أحمد نخيلي إخصائي فني بالاتحاد المصري للدارتس.

وأسفرت نتائج فعاليات البطولة عن الآتي:

مسابقات فردي الطلبة:

- المركز الأول: الطالب/ عبد الوهاب خالد عبد الوهاب (جامعة قناة السويس).

- المركز الثاني: الطالب/ عبدالله صلاح أحمد (وزارة التعليم العالي).

- المركز الثالث: الطالب/ خالد هيثم نورالدين (جامعة حلوان).

مسابقات فردي الطالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ ندى محمود عبدالعزيز (جامعة قناة السويس).

- المركز الثاني: الطالبة/ عائشة محمد سعيد (جامعة قناة السويس).

- المركز الثالث: الطالبة/ روان محمد سليم (جامعة حلوان).

وفي سياق آخر أسفرت نتائج بطولة تنس الطاولة للجامعات والمعاهد العليا، التي أقيمت ضمن منافسات النسخة 49 من دورة الشهيد الرفاعي، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة 200 طالب وطالبة يمثلون 29 جامعة.