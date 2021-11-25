ملتقى خريجي قسم الرياضيات بـ«علوم عين شمس».. ٤ ديسمبر

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس، ملتقى خريجي قسم الرياضيات شعبة علوم الحاسب: "توجيه الطلاب نحو المتطلبات والاتجاهات الحديثة في التوظيف في علوم الحاسب"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد رجاء محمد السطوحي، عميد الكلية، وبإشراف الدكتور أماني سليمان، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتور ريم الكباريتي، مديرة إدارة الخريجين بالجامعة، وقسم الرياضيات برئاسة الدكتور عصام أحمد الصعيدي.

ويُعقد الملتقى يوم السبت الموافق 4 ديسمبر المقبل، بقاعة سيمنار بالكلية الساعة 12 ظهرًا، وذلك تحت إشراف شعبة علوم الحاسب ممثلة في كل من؛ د.محمد بهيج، مسؤول تخصص علوم الحاسب، والدكتور ضياء إبراهيم نصر، مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات.

ويضم الملتقى خريجي قسم الرياضيات تخصص علوم الحاسب ممن شغلوا مناصب بارزة في كبرى شركات صناعة البرمجيات، ويمكن المشاركة لطلاب وخريجي قسم الرياضيات بالكلية.