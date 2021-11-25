الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ملتقى خريجي قسم الرياضيات بـ«علوم عين شمس».. ٤ ديسمبر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس، ملتقى خريجي قسم الرياضيات شعبة علوم الحاسب: "توجيه الطلاب نحو المتطلبات والاتجاهات الحديثة في التوظيف في علوم الحاسب"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد رجاء محمد السطوحي، عميد الكلية، وبإشراف الدكتور أماني سليمان، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتور ريم الكباريتي، مديرة إدارة الخريجين بالجامعة، وقسم الرياضيات برئاسة الدكتور عصام أحمد الصعيدي.

ويُعقد الملتقى يوم السبت الموافق 4 ديسمبر المقبل، بقاعة سيمنار بالكلية الساعة 12 ظهرًا، وذلك تحت إشراف شعبة علوم الحاسب ممثلة في كل من؛ د.محمد بهيج، مسؤول تخصص علوم الحاسب، والدكتور ضياء إبراهيم نصر، مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات.

ويضم الملتقى خريجي قسم الرياضيات تخصص علوم الحاسب ممن شغلوا مناصب بارزة في كبرى شركات صناعة البرمجيات، ويمكن المشاركة لطلاب وخريجي قسم الرياضيات بالكلية.

شئون التعليم والطلاب كلية العلوم شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عين شمس معلومات جامعة عين شمس المجتمع صناعة جامع عين تكنولوجيا المعلومات الدكتور محمود المتيني برمجيات خدمة المجتمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

200 مراسل أجنبى ينقلون احتفال طريق الكباش إلى العالم

تعاون بين مصر وإسرائيل بشأن إمدادات الغاز الطبيعي لإعادة تصديره

وزيرة الثقافة تكشف موعد افتتاح أوبرا المنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالي

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية

فى القاهرة.. وزيرة الطاقة الإسرائيلية تحضر منتدى غاز شرق المتوسط

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني جديد ضخم شمال القدس