«الجامعة العربية» تنظم اجتماعًا حول السلع الممنوعة والمقيدة ضمن الاتحاد الجمركي

أعلنت إدراة الإعلام في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة السلع الممنوعة والمقيدة، بمقر الجامعة العربية خلال يومي 28 و29 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع موضوع قوائم السلع الممنوعة والمقيدة ضمن موضوعات التفاوض حول إطلاق الاتحاد الجمركي العربي في إطار جامعة الدول العربية.

وأكد بيان إدارة الإعلام، أنه تم إنشاء لجنة السلع الممنوعة والمقيدة بناءً على توصية من لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة في اجتماعها التاسع والثلاثون، والتي تنص على "تشكيل فريق عمل للاتفاق على السلع الممنوعة والمقيدة"، والتي وافق عليها الاجتماع الرابع والثلاثون، للجنة الاتحاد الجمركي العربي وفقًا للتوصية التالية: "التأكيد على توصية لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة بتشكيل فريق عمل معني بمناقشة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة على أن تعرض نتائج الفريق على لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، ومن ثمَّ، على لجنة الاتحاد الجمركي العربي"، والذي وافق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته (104) وفقًا للقرار رقم (2234).

كما سيتناول الاجتماع وضع تعريف للسلع الممنوعة والمقيدة في إطار الاتحاد الجمركي العربي، والمعايير التي يتم على أساسها وضع سلة ما في تلك القائمة، وكذلك سيتم مناقشة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة للدول الأعضاء وسيتم وضع آلية لتوحيد هذه القائمة، كما سيتم معرفة كافة الإجراءات المتبعة في الدول الأعضاء للتعامل مع السلع مقيدة.

وأُعلِن عن الاتحاد الجمركي في جامعة الدول العربية عام 2009 في مؤتمر القمة العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت من أجل تحقيق اتحاد جمركي بحلول عام 2015، وسوق عربية مشتركة بحلول عام 2020، وزيادة التجارة العربية البينية والاندماج.

وفي عام 2019، كان الاجتماع الـ39 بخصوص الاتحاد الجمركي العربي، بالقاهرة، وخلص المجتمعون فيه أن منطقة التجارة الحرة العربية قطعت مرحلة كبرى في التنفيذ، حيث تم الانتهاء من 98% من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة في المنطقة، وأن المختلف حوله قليل.