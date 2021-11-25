«بيطري الشرقية» يحرر 4 محاضر ويضبط 554 عبوة دواء فاسدة

أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير الطب البيطري بالشرقية أن إدارة الخدمات بالإشتراك مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية نفذت حملة على عيادات ومعارض بيع الأدوية وسيارات توزيع الأدوية بمركز أبو حماد.

وأسفرت عن تحرير 4 محاضر مخالفة لمراكز بيع أدوية بيطرية، وضـبط 554 عبوة لـ 32 صنفا مجهول المصدر - منتهي الصلاحية ، وتم عمل المحاضر اللازمة والتحفظ على الأدوية المخالفة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب المحافظ علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كانت (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم- أقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية) بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن- الرقابة التموينية- مباحث التموين- الرقابة الصحية)، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، نفذت حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم بجميع مراكز المحافظة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى أن الحملات أسفرت عن تحرير 32 محضر مخالفة، وضبط طن و40 كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم، و375 كجم كبدة، و300 كجم دهون مجهولة المصدر دون بيانات، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، كما تم ضبط 283 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و84 كجم لحوم مصنعة وكبدة، و200 كجم دهون، و131 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.