السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات في الوجه البحري والقبلي

أعلنت السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير كالتالي:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة 50 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 50 دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة70 دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة70 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، إن التأخيرات التي تشهدها القطارات في الوقت الحالى ترجع اسبابها إلي تطوير المزلقانات حيث يتم تأهيلوتطوير مزلقانات هيئة السكة الحديد وذلك ضمن خطة وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد لرفع كفاءة البنية التحتية لمرفق السكةالحديد نظرا لتهالكه وعدم مواكبته لأساليب التكنولوجية العالمية وهو ما لا يتماشى مع المعدات والجرارات والعربات الجديدة التي وفرتها الهيئة.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلي أنه بمجرد انتهاء عمليات تطوير المزلقانات وإصلاحات البنية التحتية بمرفق السكة الحديد سيتم إعادةضبط مواعيد القطارات مرة آخري ووصولها فى الموعد المحدد لها وفقا لجداول التشغيل اليومي لها وهو ما سيساعد المواطنين فى الوصول في مواعيدهم وعدم التأخر.