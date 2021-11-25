الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 200 طن مخلفات في حملة مكبرة بـ«أبو قرقاص»

تطهير مخرات السيول
تطهير مخرات السيول بأبوقرقاص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المنيا، حملة لتطهير مخرات السيول، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء وسقوط الأمطار أو السيول بقرى بنى حسن الشروق والقرى التابعة.

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كما شنت حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة من شوارع المدينة والقري التابعة لها، تم خلالها رفع 200 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

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على جانب آخر، تابع اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، أعمال حملة تطهير كل المخرات والسدود للتأكد من صلاحيتها، ورفع كل الرواسب الرملية التي تراكمت داخل المخرات نتيجة عوامل الرياح، حيث يجرى تطهير مخرات السيول بشكل دوري لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة .

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وأشار إلى الانتهاء من تطهير مجرى السيل بمنطقة بنى حسن وقرى الشروق للحماية من أية مخاطر مشيرا إلي أن ذلك يأتي تنفيذ لتوجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والذى وجه بالاستعداد التام على كافة المستويات للتقلبات الجوية وتحسبا لسقوط الأمطاروتحسبا لحدوث سيول بالمحافظة 

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كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص حملة مكبرة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز أسفرت الحملة عن رفع 200 طن تقريبا مخلفات صلبة وقمامة من المقلب الوسيط ونقلها الى الظهير الصحراوي الغربي.

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ولفت إلى أن الوحدة المحلية تقوم بتكثيف الحملات في جميع المجالات سواء في مجال النظافة أو رفع كفاءة منظومة الإنارة بصيانة وإصلاح وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بالشوارع الرئيسية والطرق المؤدية للقري، كما يتم تنظيم حملات رفع الإشغالات من شوارع المدينة بجانب حملات  إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

المنيا تطهير مخرات السيول رفع مخلفات قرية بني حسن مركز أبوقرقاص اللواء محمد عزت

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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