بالأسماء.. منطوق الحكم في طعون متهمي «أنصار بيت المقدس»

أصدرت محكمة النقض اليوم الخميس، حكمها في طعون المتهمين باغتيال ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك واللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية الأسبق ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق وآخرين قي القضية المعروفة اعلاميا بـ أنصار بيت المقدس .

جاء منطوق الحكم، بالإعدام لـ22 متهما، وقررت المحكمة تخفيف حكم الإعدام لمتهم للسجن المؤبد، وتخفيف حكم المؤبد لـ ٢ متهمين للسجن ١٠ سنوات، ورفض الطعون لباقي المحكوم عليه، وتأييد تغريمهم ١٩٨.٧٠٠ مليون جنيه تعويض لوزارة الداخلية.

وتقدم المتهمون بطعن على أحكام أول درجة الصادرة من دائرة الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد في قضية أنصار بيت المقدس ب معاقبة هشام عشماوي، المنفذ بحقه حكم الإعدام فى قضية أخرى، و الفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار، القياديين ب حركة حماس و 34 آخرين ب الإعدام شنقًا و السجن المؤبد لـ 61 متهمًا والمشدد 15 عامًا لـ15 متهمًا و 10 سنوات لـ 21 متهمًا و 5 سنوات و دفع مبلغ 150 مليون جنيه لوزارة الداخلية كتعويض مدنى مؤقت عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

و كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية - أنصار بيت المقدس، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور و القوانين و منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق و حريات المواطنين و الإضرار ب الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس «الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان»، و تخريب منشآت الدولة، و القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و الشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية و الذخائر والمتفجرات.