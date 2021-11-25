الاستماع لأقوال الشهود في حادث الدكتورة مايا مرسي

تستكمل جهات التحقيق، اجراءتها في واقعة إصابة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة إثر حادث تصادم أمام مطار القاهرة، وتستمع جهات التحقيق لشهود العيان كما استعلمت عن الحالة الصحية لها تمهيدا للاستماع لأقوالها حول الحادث.

ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكشفت التحريات إن الدكتورة مايا مرسي تعرضت لحادث سيارة، حيث اصطدمت سيارتها بسيارة أخرى، في محيط مطار القاهرة، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلها لأقرب مستشفى، وتبين أن الدكتورة مايا كانت متجهة لمدينة الأقصر لحضور افتتاح طريق الكباش.