الخميس 25 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خرطوش وذخائر.. حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية في دمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

ضبطت أجهزة الأمن، أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المُرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام  شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط؛ بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وبحوزته (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، كما أمكن ضبط (فرد خرطوش – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام) بمسكن المتهم الآخر وعدم تواجده به. 

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

دمياط الأسلحة النارية مكافحة الأسلحة والذخائر مكافحة المخدرات الامن العام

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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