«مباحث التموين»: ضبط 1353 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط (1353) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

اعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط (1353) قضية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها 5 طن "لحوم مجمدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط 3,1 طن "مقطعات لحوم – كبدة – أسماك مدخنة "رنجة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (1,2 طن "أسماك مجمدة" بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ) بمحافظة الشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (36,41 طن "أرز أبيض – مكرونة – زيت طعام" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى , 19090 عبوة سلع غذائية وغير غذائية بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك والإستخدام الآدمى , وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن الشركة لتعبئة وتوريد السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (25 طن "دقيق فاخر" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "تحجر" ويشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مستودع دقيق "بدون ترخيص") بمحافظة البحر الأحمر.

وضبط قائد سيارة حال سيره بالغربية بحوزته طن "دقيق بلدى" مدعم مخصص ربطاً على المخابز ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم للإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بقيمة مالية "6200" جنيها، وضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز ببنى سويف لتجميعه 535 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم .. للإتجار بها فى السوق السوداء، قدرت بـ 72225 جنيها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

ونجحت الجهود في ضبط (89860 عبوة وقرص "منشطات جنسية" غير مطابقة للمواصفات الصحية ومدون عليها بيانات وأسماء وعلامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" , 1,650 طن "مستلزمات إنتاج ومواد فعالة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، 5000 عبوة فارغة بدون بيانات – 12 ماكينة "أدوات إنتاج وتعبئة" ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأدوية والمنشطات الجنسية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، وضبط (12048 قطعة غيار سيارات "تيل فرامل – زيوت سيارات – فلاتر" بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة قطع غيار السيارات) بمحافظة البحر الأحمر.

كما تم ضبط 13080 عبوة خمور مهربة جمركياً مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بمحافظة البحر الأحمر، وضبط 7,22 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق بقصد الغش.