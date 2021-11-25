بعد رفض الطعون.. محطات محاكمة المتهمين بقضية «أنصار بيت المقدس»

أصدرت محكمة النقض، حكمها برفض طعون المتهمين بقضية أنصار بيت المقدس الإرهابي على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم.

وتزامنًا مع الحكم ترصد "الدستور" تاريخ محاكمة المتهمين منذ إحالتهم للمحاكمة وحتي جلسة اليوم.

إحالة المتهمين للمحاكمة

في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.

أولى جلسات محاكمة المتهمين

في 5 مارس 2015، نظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية، امام المستشار حسن فريد، وتلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، وأنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم، وتمسك الدفاع بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق الدعوى.

فض الأحراز

وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التى أرتكبها المتهمين.

وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، واستمعت المحكمة لـ 310 شاهد إثبات من أصل 834 شاهد إثبات بالدعوى، ولعل أبرزهم اللواء محمد إبراهيم فى واقعة محاولة اغتياله.

وعلى مدار 6 جلسات متتالية كان أولها فى 4 مايو 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة بالقضية وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

وفى 18 أغسطس 2019، حجزت المحكمة الدعوى لجلسة 2 سبتمبر 2019، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين وضبط المتهمين الهاربين.

وفى جلسة 2 سبتمبر 2019، تقدم دفاع المتهمين بمذكرة لاستكمال المرافعة، وقررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة لمدة 3 أيام.

وحجزت المحكمة الدعوى للمرة الثانية لجلسة 2 أكتوبر 2019، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين والقبض على المتهمين الهاربين.

وفى 2 أكتوبر 2019، قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى لاستكمال المداولة وحددت جلسة 1 ديسمبر 2019 للنطق بالحكم.

وفى 1 ديسمبر قررت المحكمة تأجيل الحكم على المتهمين فى الدعوى لجلسة 1 فبراير 2020، لتعذر حضور المتهمين.



وفى 1 فبراير 2020، قررت المحكمة إحالة هشام عشماوى و36 آخرين بالدعوى للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وحددت جلسة 2 مارس 2020 للحكم.



وفى 2 مارس 2020 قضت المحكمة بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وعاقبت 61 متهما بالسجن المربد، والمشدد 15 سنة لـ 15 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ 21، والمشدد 5 سنوات لـ 52 آخرين، وألزمت المتهمين متضامنين بدفع 150 مليون على سبيل التعويض المؤقت لوزارة الداخلية لما خربوه من مبانى، وحرمانهم من إدارة أموالهم وممتلكاتهم أو التصرف فيها، وعزلهم من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

ثم حددت محكمة النقض فير15 يوليو 2021 جلسة 9 سبتمبر من نفس العام ذلك لنظر الطعون المقدمة من المتهمين فى قضية "أنصار بيت المقدس" أمام دائرة الخميس الجنائية.

فى 11 نوفمبر 2021، قررت محكمة النقض مد أجل الحكم فى طعون المتهمين لاستكمال المداولة وتحديد جلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم.