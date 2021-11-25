الخميس 25 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يستقبل مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور الجديد

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

استقبل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والدكتور  ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور الجديد برئاسة وليد بديوي وأعضاء مجلس الإدارة حيث قدم لهم اللواء المحافظ التهنئة لحصولهم على ثقة الجمعية العمومية للنادى متمنيا لهم التوفيق والنجاح والارتقاء بكافة الخدمات وان يكونوا عند حسن ظن الجمعية العمومية 

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن البحيرة محافظة عريقة وشعبها عاشق للرياضة وخاصة كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الاولى ،واننا نقف خلف الرياضة وفريق نادى العاب دمنهور وتقديم الدعم والمساندة من اجل تحقيق امال شعب البحيرة وعودته للدورى الممتاز.

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إلى أهمية قطاع الشباب والاهتمام بالنشء والشباب وتنمية السلوكيات ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأشاد وليد بديوى رئيس مجلس إدارة النادى بجهود اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وأعمال التنمية والتطوير التى تقوم بها المحافظة فى مختلف القطاعات والمجالات وخاصة فى دعم الرياضة مؤكدا على وجود رؤية لدى المجلس الجديد من اجل تنمية النادى وتعظيم موارده والعمل على تقديم افضل الخدمات لأعضائه والسعى بكل قوة لدعم الفريق لتحقيق الاستقرار ونتائج ايجابية. 

كما تم خلال اللقاء استعراض أهم احتياجات النادي وكيفية تلبية تلك الاحتياجات وخطة النادي الجاري العمل على تنفيذها وعدد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية التي يقدمها النادي بما يلبي احتياجات المواطنين واعضاء النادى.

وأكد الدكتور ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة ستقوم بالدعم الكامل لفريق نادى ألعاب دمنهور، حتى يعود لسابق إنجازاته والصعود إلى الدورى الممتاز لكرة القدم ، وذلك من أجل تحقيق حلم شعب البحيرة بالتواجد فى الدور الممتاز.

محافظة البحيرة الدوري الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة وزارة الشباب والرياضة

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