التعليم تحدد عجز المعلمين بالشرقية وتفتح العمل بالحصة (مستند)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التطوع للمعلمين بالمواد الأساسية، أن حدد عدد العجز فى بكل مادة بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية على مستوى مديرية التربية بمحافظة الشرقية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً، لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بالموافقة على الاستعانة بالمعلمين المؤهلين بنظام الحصة (20 جنيه للحصة)، بعد موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وصدر الكتاب الدوري رقم (26) بتاريخ 20 /9/2021 فى هذا الشأن، وذلك حرصًا من الوزارة على استقرار العمل بالمدارس للعام الدراسي 2021/2022.

وشدد الخطاب أن عدد عجز المعلمين فى المواد الأساسية كالتالي:

المرحلة الابتدائية 11714 معلم.

المرحلة الاعدادية 1019 معلم.

إجمالي المعلمين 12743 معلم.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة المبلغ المخصص للمديرية لسد العجز بنظام الحصة للفصل الدراسي الأول 2021/2022 والمرسلة للمديرية بتاريخ 8/11/2021، باجمالي 32978130 جنيه.

واختتم الخطاب، قائلًا: "برجاء التفضل باتخاذ اللازم والتنبيه بالالتزام الكامل بالكتاب الدوري رقم (26) الصادر فى هذا الشأن، مع اعتبار الموضوع هام وعاجل جدًا.

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم للعمل بالتطوع والتدريس بالحصة نظير مكافأة في جميع المدارس الحكومية والتجريبية والتي جاءت كالتالي:-

- أن يكون المتقدم ذو مؤهل عالي.

- حاصل على مؤهل تربوي أو دبلومة.

- يشترط الخبرة في التدريس في بعض التخصصات.

- يتم التوزيع على أساس احتياجات كل مدرسة داخل المحافظة.

- تكون قيمة مكافأة للحصة الواحدة للمعلمين المتطوعين 20 جنيهًا.

- يشترط أن يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى أقارب الدرجة الثانية.

- الحصول على رخصة للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة.

- عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

- ألا تجاوز مدة التطوع في المدارس بالحصة 11 شهرًا على مدار العام الدراسي.

- بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل.

- يشمل عمل المتطوع مساعدة المعلمين داخل الفصول والتدريس مع إشراف مشرف المادة.