الخميس 25 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معاينة النيابة في حريق شقة بالسلام تكشف أسباب الاشتعال

حريق شقة
حريق شقة

كشفت معاينة جهات التحقيق بالسلام، لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة مدينة السلام محافظة القاهرة،  لتعرض التوصيلات الكهربائية للاشتعال وتشير المعاينة إلى علاقتها بنشوب الحريق، واتجاه سريان الحريق أنه قد بدأ وتركزت إثارة بمنطقتين منفصلتين وتعرض الأبواب لترسبات.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت إشارة من النجدة، تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة السلام، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع خطر امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

السلام محافظة القاهرة حريق نشب داخل شقة جهات التحقيق غرفة عمليات الحماية المدنية نصائح لتفادي نشوب الحرائق

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