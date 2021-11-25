الولايات المتحدة تضيف أكثر من 10 شركات صينية لقائمتها السوداء

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية إضافة أكثر من 10 شركات صينية إلى قائمتها السوداء؛ لدواع أمنية.

وذكرت جينا ريموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، "أنه ينبغي أن تكون التجارة العالمية داعمة للسلام والرخاء والوظائف بأجور جيدة، لا أن تكون لتهديدات ومخاطر ضد الأمن القومي".

وتضمنت الكيانات الخاضعة حديثًا للعقوبات شركات تعمل في مجال الكمبيوتر وأشباه الموصلات وشركات صينية ساهمت في حماية أنشطة نووية لباكستان وبرنامجها من الصواريخ الباليستية.

ومن شأن قرار وزارة التجارة منع الشركات الأمريكية من بيع مواد ومعدات إلى تلك الشركات والكيانات الصينية.

وعلي صعيد آخر، اتفقت أمريكا والنرويج على مطالبة مجلس الأمن الدولي بمناقشة كيفية دعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا والمقرر عقدها 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الأمريكي لدى ليبيا "ريتشارد نورلاند" في تونس مع الممثل الخاص للنرويج في ليبيا توماس ريم بيردال، وذلك حسب تغريدة للسفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها بموقع "تويتر"، نقتها وكالة الأنباء الليبية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن الولايات المتحدة والنرويج، بصفتهما عضوين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتطلعان لمناقشة -في نيويورك- كيفية استمرار المجتمع الدولي في دعم العملية السياسية والانتخابات في ليبيا، موضحة أن العدد النهائي لطلبات الترشح وصل إلى 98 طلبًا، وأن مكتب النائب العام وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية سينظروا في ملفاتهم قبل إعلان القائمة النهائية من قبل مفوضية الانتخابات.

ودعت سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة في ليبيا، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في 24 ديسمبر المقبل، وحثت جميع الجهات الدولية الفاعلة على تشجيع ودعم الانتقال الديمقراطي.