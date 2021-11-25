الخميس 25 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حالات الإصابة بكورونا تعاود الارتفاع فى الولايات المتحدة

كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة

عاودت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الارتفاع مجددا، بعد انخفاض على نحو مطرد منذ منتصف سبتمبر.


وزادت حالات الإصابة الجديدة بنسبة 25% على الصعيد الوطني في الأسبوعين الماضيين. وفي 14 ولاية، ارتفعت الحالات بنسبة 40% أو أكثر، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.


وسجلت مناطق الغرب الأوسط ارتفاعا كبيرة، وهي المنطقة التي بلغت فيها حالات الإصابة أعلى مستوى لها على الإطلاق في مثل هذا الوقت من العام الماضي. وتشهد ميشيجان ومينيسوتا، اللتان لم تشهدا سوى موجات متواضعة خلال موجة أواخر الصيف، أكبر عدد من الحالات للفرد الواحد في البلاد.


وعلى الصعيد الوطني، يبلغ المتوسط اليومي لعدد مصابي كورونا في المستشفيات حوالي 50 ألف مريض، أي نصف ما كان عليه خلال ذروة سبتمبر. ولكن في معظم الولايات التي ارتفعت فيها الحالات بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين، بدأت حالات دخول المستشفيات في الارتفاع أيضا.


وأشارت الصحيفة إلى أن معدل التطعيم العام أعلى في الولايات المتحدة الآن مما كان عليه خلال موجة الصيف، مما يعني أن المزيد من الناس محصنون من الأعراض الحادة للمرض، لكن تراجع المناعة يمكن أن يلعب دورا أيضا، حسبما قالت لورين أنسيل مايرز، عالمة الأوبئة في جامعة تكساس.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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