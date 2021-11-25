حفل ريسيتال بيانو شرقى للفنان كريم جوهر على مسرح الجمهورية.. الليلة

تحتضن خشبة مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفل ريسيتال بيانو شرقي، والذي يقدمه الفنان كريم جوهر.

ويتضمن الحفل باقة من أشهر معزوفاته ومقطوعاته الموسيقية من بينها: جوة القلب، مصر بتتكلم، إسباني شرقي، حياة، أول حب، فرح، رومانسية، سينيوريتا، غرام، لحظة المني. بالإضافة إلي ميدلى للمقدمات الموسيقية لروائع كوكب الشرق أم كلثوم وغيرها.

ــ فرقة الموسيقى العربية للتراث بمعهد الموسيقي العربية

في سياق متصل، يستقبل معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفل موسيقي فني، والذي تحييه فرقة الموسيقى العربية للتراث، بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وبمشاركة كل من نجوم الفرقة: أحمد محسن ــ أحمد الوزيري ــ محيي صلاح ــ حنان عصام ــ نهي حافظ ــ رضوى سعيد.

ويتضمن برنامج حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث، مجموعة مختارة وباقة من أندر وأجمل أعمال صناع الطرب العربي، من بينها: كل دقة في قلبي٬ خايف أقول اللي في قلبي٬ يا مسهرني٬ دارت الأيام٬ كلمني طمني يا حبيبي، ليالي الأنس في فيينا، عرباوي، أما براوة، الهوى هوايا، تملي في قلبي يا حبيبي، مش كفاية يا حبيبي، تلات سلامات، سحب رمشه وغيرها.

ــ مكانة المرأة في الشعر العربي على مسرح أوبرا دمنهور

كما تنظم دار الأوبرا المصرية، علي مسرح أوبرا دمنهور، في الثانية عشر من ظهر الإثنين المقبل، ندوة بعنوان "مكانة المرأة في الشعر العربي"، وذلك في إطار النشاط الثقافي والفكري.

يشارك في الندوة كلا من الدكتور محمد أبوعلي والدكتورة أسماء شمس الدين والدكتورة يسرا العدوي، ويدير الحوار الشاعر أحمد شلبي.

وتلقي الندوة الضوء على مكانة المرأة العربية، وكيف كانت لها مكانة كبيرة عند الشعراء العرب؛ فهي الأم والزوجة والأخت، حيث كانوا يكنون لها كل حب وامتنان وتقدير في مختلف المواقف والمناسبات، فقد ضرب الشعر عن المرأة أروع المثل في العمل والصبر والتضحية والفداء والقدرة العلمية والأدبية والإبداعية.

يذكر أن الشاعر أحمد شلبي يعد من أهم شعراء محافظة البحيرة، فقد أخذ صوته ينتشر من خلال البرامج الإذاعية المختصة بالأدباء الشبان في إذاعات القاهرة والإسكندرية، ومن خلال ندوات معرض الكتاب الدولي بالقاهرة. صدر له دواوين شعرية عديدة منها: من أغاني الخوف 1992 - حكايا عاد 1997، كمل له أعمال إبداعية متنوعة منها مسرحيات الأطفال، كما أنه حصل على جائزة أحسن قصيدة عن شعراء البحيرة 1991، وأحسن ديوان شعر عن إقليم غرب الدلتا 1992.