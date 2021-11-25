ضبط خريج «زراعة» ينتحل صفة طبيب ويدير أكبر مركز للعلاج الطبيعى بسوهاج

تمكنت مديرية الصحة بسوهاج من ضبط خريج كلية زراعة ينتحل صفة طبيب أخصائي طب أسرة، وذلك بتشكيل فريق من تفتيش العلاج الحر بتوجيهات من الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور عمرو العرشي وكيل المديرية ، وإشراف الدكتورة إيزيس وهيب ناشد مدير عام الصيدلة، والدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر، وفريق تفتيش قاده "عساف" وضم دكتور محمد سيد فقير، ودكتور الهيثم الملثم، ودكتور محمد بدر، ودكتور أحمد عزت، ومحمد عبد الغني مفتشي العلاج الحر ودكتور خالد سعد مفتش الصيدلة.

وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك أمكن ضبط خريج كلية زراعة ينتحل صفة طبيب أخصائي طب أسرة ويدعي أنه حاصل على دكتوراه في التغذية العلاجية والمناعة وأخصائي إصابات وتأهيل ومدرب لياقة بدنية، ويقوم بإيهام مرضاه من السيدات وكبار السن بالعلاج بالإبر الصينية ودودة العلق، وكذلك تقويم العمود الفقري باستخدام تقنيات العلاج اليدوي.

ومن جانبه أشار دكتور محمد محسن إلى أنه أثناء المداهمة تم ضبط الطبيب المزيف يقوم بالكشف على إحدى السيدات ومعها روشتة تحمل اسم المركز والطبيب المزيف، كما أنه يقوم بخداع مرضاه والتجارة بالدين والتداوي بالحجامة وسم النحل ويقوم بعمل تركيبات للضعف الجنسي وتساقط الشعر والنحافة والسمنة وإزالة التجاعيد ونفخ الشفاة.

وتم ضبط أجهزة متعددة وخاصة بمهنة العلاج، وتم عمل المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.