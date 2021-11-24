الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طارق إسماعيل رئيسًا لقطاع العلاقات العامة بمطار القاهرة

الدكتور طارق إسماعيل
الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم

أصدر المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، قرارًا، اليوم، بتعيين الدكتور طارق إسماعيل رئيسًا لقطاع العلاقات العامة والمراسم بمطار القاهرة، بجانب عمله الحالي، وذلك تقديرًا لجهوده خلال الفترة الماضية بالعلاقات العامة بمطار القاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والذي عقد اليوم الأربعاء، ووافق فيه مجلس الإدارة أيضًا على تعديل الهيكل التنظيمي لشركة ميناء القاهرة الجوي باستحداث قطاع العلاقات العامة والمراسم وما يتبعه من إدارات إشرافية.

من هو طارق إسماعيل؟

ويشغل «إسماعيل» حاليًا منصب مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، حيث ساهم بالإشراف والمشاركة في جميع مراسم الاستقبال الرسمية التي شهدها مطار القاهرة الدولي، خلال الفترة الماضية منذ توليه منصب مدير عام العلاقات العامة، سواء كانت أحداثًا رياضية أو فنيًة أو سياحية، بالاضافة إلى مراسم استقبال كبار المسئولين الدوليين.

وزارة الطيران المدني ميناء القاهرة الجوي مطار القاهرة قطاع العلاقات والمراسم تعديل الهيكل التنظيمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

«استمرار الأجواء الخريفية».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبل

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

حبس أستاذ جامعى بالمنوفية 6 أشهر بتهمة ضرب وسب زميله

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل «رشوة الملايين» فى صحة البحيرة

«تبرعات حرام».. دور أيتام تستغل صور الأطفال لجمع الأموال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

مؤمن المحمدي

وحش الدورى

بسنت حسن

عاركة أكابر

جلال حمام

لا نعيش النكسة.. حتى نرضى بالوكسة

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

جنازة نجل شقيقة محمد منير

محطة تل أبيب

المزيد

تعاون أمني واستخباراتي.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في المغرب؟

منظمة التحرير الفلسطينية تبحث سبل مواجهة تصنيف 6 مؤسسات كإرهابية

فلسطين: نتابع قضية استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدارس «اللبن» الشرقية