طارق إسماعيل رئيسًا لقطاع العلاقات العامة بمطار القاهرة

أصدر المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، قرارًا، اليوم، بتعيين الدكتور طارق إسماعيل رئيسًا لقطاع العلاقات العامة والمراسم بمطار القاهرة، بجانب عمله الحالي، وذلك تقديرًا لجهوده خلال الفترة الماضية بالعلاقات العامة بمطار القاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والذي عقد اليوم الأربعاء، ووافق فيه مجلس الإدارة أيضًا على تعديل الهيكل التنظيمي لشركة ميناء القاهرة الجوي باستحداث قطاع العلاقات العامة والمراسم وما يتبعه من إدارات إشرافية.

من هو طارق إسماعيل؟

ويشغل «إسماعيل» حاليًا منصب مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، حيث ساهم بالإشراف والمشاركة في جميع مراسم الاستقبال الرسمية التي شهدها مطار القاهرة الدولي، خلال الفترة الماضية منذ توليه منصب مدير عام العلاقات العامة، سواء كانت أحداثًا رياضية أو فنيًة أو سياحية، بالاضافة إلى مراسم استقبال كبار المسئولين الدوليين.