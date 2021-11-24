الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية: أوروبا عادت بؤرة التفشى وسط إحساس زائف بالأمان مع لقاحات كورونا

تيدروس أدهانوم جيبريسوس
تيدروس أدهانوم جيبريسوس

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء إن أوروبا عادت لتكون بؤرة تفشي جائحة كوفيد-19 وسط "إحساس زائف بالأمان" بشأن الحماية التي تقدمها اللقاحات.

وحذر مسئولون في المنظمة من أن فيروس كورونا قد يواصل الانتشار مع عودة المجتمعات قبيل نهاية العام للاختلاط الاجتماعي والتنقل الذي كان معتادًا قبل الجائحة.

وأشار تيدروس في مؤتمر صحفي إلى أن أكثر من 60 بالمئة من كل الحالات المسجلة عالميًا للوفيات من كوفيد-19 في الأسبوع الماضي كانت في أوروبا.

وقال "في العديد من الدول والمجتمعات، نحن قلقون من الإحساس الزائف بالأمان من أن اللقاحات قضت على الجائحة، ومن أن الذين تلقوها لا يحتاجون لاتخاذ إي إجراءات احترازية أخرى".

وشدد مسئولو منظمة الصحة العالمية على أن التطعيم واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي تظل جميعها ضرورية لوقف العدوى.

وقال مايك رايان مدير الطوارئ في المنظمة "عدنا لمعدلات ما قبل الجائحة فيما يتعلق بالاختلاط الاجتماعي (في أوروبا)... حتى وسط زيادة قوية في حالات الإصابة وحتى مع تعرض الأنظمة الصحية في بعض تلك الدول لضغوط هائلة".

وتابع قائلًا "والواقع أن الفيروس سيواصل الانتشار بكثافة في تلك الأجواء".

وعبر تيدروس عن أمله في إمكان التوصل إلى إجماع في اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل للإعفاء من حقوق الملكية الفكرية للقاحات الوقاية من كوفيد-19 وهو ما تؤيده بالفعل أكثر من مئة دولة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن لقاحات كوفيد تقلل بنحو 40 بالمئة انتقال المتحورة دلتا المهيمنة الآن في العالم، محذرة من أن الناس يقعون ضحية شعورهم الزائف بالأمان.

وحض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الأشخاص الملقحين على مواصلة الالتزام بالوقاية لتجنب التقاط كوفيد-19 ونشره.

جائحة اوروبا اللقاحات الصحة العالمية كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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