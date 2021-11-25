طرق طبيعية للتخلص من دهون الظهر

معظمنا ليس حريصًا على وجود دهون زائدة في أجسامنا، حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن السمنة تسبب الكثير من الحالات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والسكري وأمراض القلب وما إلى ذلك.

كما أن مرض السمنة ليس لها فقط تأثير سلبي على معنويات الشخص وثقته بنفسه؛ ويمكن أن يؤثر أيضًا على صحة الجسم، كما أن هناك مشكلة أخرى يتم تجاهلها وهي دهون الظهر، حيث تعتبر المشكلة الأبرز عند النساء، ففي السطور التالية قدم الأطباء بموقع " healthybuilderz" الطبي، طرق طبيعية للتخلص من هذه الدهون المزعجة.

إلقاء اللوم على حمالة الصدر:

دهون الظهر ليست مجرد دهون في مؤخرة جسمك؛ فهي دهون تقع في الأرداف أو أسفل الظهر أو حول البطن، أعلى الظهر و بالقرب من العمود الفقري.

توفر حمالة الصدر دعمًا لثدييك ولكنها أيضًا السبب الأول لدهون الظهر خاصةً عندما لا يتم ارتداؤها بشكل صحيح.

ففي معظم الأحيان، ترتكب النساء هذا الخطأ عندما يرتدون حمالة الصدر، يضعون ذراعيهم من خلال أحزمة حمالة الصدر ثم يصلون إلى جانبهم الخلفي لربطها، لكنهم ينسون سحب حمالة الصدر لأسفل، الأمر الذي يتسبب في تراكم الدهون بالظهر.

نمط الحياة والعوامل الصحية التي تسبب دهون الظهر:

هناك أيضًا عوامل مختلفة تتعلق بنمط الحياة والصحة التي تسبب دهون الظهر، فمن المهم أن تعرف ما هي هذه العوامل حتى تتمكن من التخلص بسهولة من دهون الظهر.

كما أن هناك عامل آخر يسبب دهون الظهر هو العمر، فمع تقدمنا ​​في السن، تنخفض مرونة الجلد وثباته، هذا أمر لا مفر منه لأنه جزء من عملية شيخوخة بشرتنا.

كيفية التخلص من دهون الظهر

روتين لإزالة دهون الظهر:

معظم الناس يمارسون الرياضة لفقدان الوزن، فمن الصعب إنقاص الوزن في منطقة واحدة فقط من الجسم، فعندما تتمرن تحتاج إلى تحريك جسمك بالكامل لحرق الدهون المخزنة.

تأتي النتائج بعد أسابيع أو شهور من الجهد بالطبع، فبمجرد أن تصل إلى الوزن الذي تريده، يمكنك التركيز بعد ذلك على تقوية وتنسيق أجزاء معينة من الجسم.

تدريب القلب:

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فمن المهم القيام بتمارين القلب لمدة ستين دقيقة خمس مرات على الأقل كل أسبوع، حيث يساهم ذلك إلى إزالة دهون الظهر في وقت قصير.

تمارين اليوجا:

يمكن أن تساعدك اليوجا على الاسترخاء والتخلص من التوتر وخسارة الدهون في الظهر، بالإضافة إلى الحصول على الاسترخاء اللازم.