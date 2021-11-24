السجن المشدد لـ4 متهمين تنمروا على طفل معاق وضربوه بالدقهلية
عاقبت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، شابا بالسجن المشدد 5 سنوات، ولمدة 3 سنوات على 3 آخرين؛ لاتهامهم بضرب طفل معاق والتنمر عليه، وهتك عرضه.
وأصدرت المحكمة حكمها على المتهم "الشربيني ع. ح."، 38 سنة، عامل، ومقيم بقرية شرنقاش مركز طلخا، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبالسجن المشدد لمدة 3 سنوات علي كل من "إسلام ا. ر."، 16 سنة، عامل، و "إبراهيم أ. إ."، 16 سنة مبلط، و "أحمد م. ر."، 16 سنة مبلط، ومقيمون بمقرية ميت عنتر مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، في القضية رقم 834 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا لسنة 2021، والمقيدة برقم 960 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.
وبدأت الواقعة في شهر يناير 2021 عندما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي علي "فيسبوك" مقطع فيديو للمتهمين وهم تنمروا وضربوا طفل معاق، وتبين أنهم من محافظة الدقهلية وتعرضوا له بالسب والقذف وحددت الصفحات التي نشرت مقطع الفيديو أن هؤلاء الأشخاص يقيمون بقرية "ميت عنتر" مركز طلخا، بمحافظة الدقهلية وطالبوا بسرعة القبض علي المتنمرين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وناشد ناشرو الفيديو في استغاثة عاجلة إلى مدير أمن الدقهلية ورئيس مباحث طلخا، سرعة ضبط المتورطين والذين ظهروا في الفيديو ومحاسبتهم قانونيا.
وتمكنت مباحث طلخا من تحديد الأشخاص المتهمين بضرب طفل معاق والذين ظهروا في الفيديو وألقت القبض عليهم، وتبين أنهم خطفوا طفلا معاقا وربطوا رجليه بحبل وهو واقف لهم مستسلما، ووجهوا له التوبيخ، وبدأ أحدهم في نزع بنطال الطفل وسط ضحكات الحضور وتم قطع الفيديو لما فيه من بذاءات لا يمكن نشرها.
واعترف المتهمون بأنهم هم من ظهروا في مقطع الفيديو، وجري إحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم في مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة، والتي أصدرت حكمها سالف الذكر.