السجن المشدد لـ4 متهمين تنمروا على طفل معاق وضربوه بالدقهلية

‏عاقبت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، شابا بالسجن المشدد 5 سنوات، ولمدة 3 سنوات على 3 آخرين؛ لاتهامهم بضرب طفل معاق والتنمر عليه، ‏وهتك عرضه.‏

وأصدرت المحكمة حكمها على المتهم "الشربيني ع. ح."، 38 سنة، عامل، ومقيم بقرية شرنقاش ‏مركز طلخا، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبالسجن المشدد لمدة 3 سنوات علي كل من "إسلام ا. ر."، 16 سنة، عامل، و "إبراهيم أ. إ."، 16 سنة مبلط، و "أحمد م. ر."، 16 ‏سنة مبلط، ومقيمون بمقرية ميت عنتر مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، في القضية رقم ‏‏834 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا لسنة 2021، والمقيدة برقم 960 لسنة 2021 كلي ‏جنوب المنصورة.‏

وبدأت الواقعة في شهر يناير 2021 عندما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي علي ‏‏"فيسبوك" مقطع فيديو للمتهمين وهم تنمروا وضربوا طفل معاق، وتبين أنهم من محافظة ‏الدقهلية وتعرضوا له بالسب والقذف وحددت الصفحات التي نشرت مقطع الفيديو أن هؤلاء ‏الأشخاص يقيمون بقرية "ميت عنتر" مركز طلخا، بمحافظة الدقهلية وطالبوا بسرعة القبض ‏علي المتنمرين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم‎ ‎، وناشد ناشرو الفيديو في استغاثة عاجلة إلى ‏مدير أمن الدقهلية ورئيس مباحث طلخا، سرعة ضبط ‏المتورطين والذين ظهروا في الفيديو ‏ومحاسبتهم قانونيا‎.‎

وتمكنت مباحث طلخا من تحديد الأشخاص المتهمين بضرب طفل معاق والذين ظهروا في ‏الفيديو وألقت القبض عليهم، وتبين أنهم خطفوا طفلا معاقا وربطوا رجليه بحبل وهو واقف لهم ‏مستسلما، ووجهوا له التوبيخ، وبدأ أحدهم في نزع بنطال الطفل وسط ضحكات الحضور وتم قطع ‏الفيديو لما فيه من بذاءات لا يمكن نشرها.‏

واعترف المتهمون بأنهم هم من ظهروا في مقطع الفيديو، وجري إحالتهم إلى محكمة جنايات ‏المنصورة لمعاقبتهم في مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة، والتي أصدرت حكمها سالف الذكر.