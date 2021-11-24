رفع 115 طن مخلفات فى حملات نظافة مكثفة بأحياء وقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة من شوارع الأحياء ومداخل ونقاط التجمع بالقري التابعة لها، ما أسفرت عن رفع 115 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

وقال محمود حسين رئيس حي شمال المدينة، إن قسم البيئة واصل حملات النظافة ورفع المخلفات حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من شوارع الحي، ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأضاف محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية، أنه تم رفع 30 طن مخلفات وتراكمات من قرية دماريس-صفط اللبن والبرجاية، ونقلها إلى المقالب العمومية لتوفير بيئة صحية للمواطنين، كما واصل قسم الإنارة بالقرية جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقرية، حيث تم صيانة وإصلاح 10 كشافات.

وأوضح أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين أن قسم البيئة بقرية نزلة حسين رفع 20 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية، ونقلها إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي.

وأشار عادل عوض رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل إلى أن الوحدة المحلية بالقرية واصلت حملاتها المكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالقرية تحت قيادة عادل عوض رئيس القرية، حيث تم رفع 10 أطنان مخلفات من قرية طوه حفاظاً على البيئة وحماية المواطنين من الأمراض.

وأكد محمد حيدر رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات حيث تم رفع 30 طن مخلفات وتراكمات من الطريق العام على ترعة سري باشا ونقطة تجمع السلخانة بقرية صفط الخمار، وتم نقل المخلفات الى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي.

من جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم، بمتابعة وتكثيف حملات النظافة والإنارة بقرى وأحياء المنيا للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.