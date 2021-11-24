كوب قهوة ينقذ 30 ألف شخص سنوياً ويؤخر ظهور الشيخوخة 5 سنوات

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية أن الخرف يؤثر على ما يقرب من مليون بريطاني مع تشخيص حالة جديدة كل ثلاث دقائق في المملكة المتحدة، ومع ذلك، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن مشروبك اليومي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهذه الحالة.

وتابعت أن شرب كوب من الشاي أو القهوة كل يوم يقلل من خطر الإصابة بالخرف وفقا لنتائج دراسة يونانية جديدة، تبحث في كيفية تناول المزيد من الأطعمة المضادة للالتهابات في الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية.

وأضافت الصحيفة أنه مع استمرار البحث في تطوير فهم أكبر لأسباب وعوامل الخطر الخاصة بالخرف، تظهر الدراسات تأثير نظامك الغذائي على خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من عدم وجود علاج للخرف، وفقًا لجمعية الزهايمر، فإن مجرد تأخير ظهور الحالة لمدة 5 سنوات يمكن أن ينقذ حياة 30 ألف شخص كل عام.

وأكدت الصحيفة أن أكبر عامل خطر ي بسبب الإصابة بالخرف هو الشيخوخة، فواحد من كل ستة أشخاص فوق سن الثمانين في المملكة المتحدة مصاب بهذه الحالة.

وأوضحت أنه في حين أن الشيخوخة أمر لا مفر منه، يمكن التحكم في عوامل الخطر الأخرى مثل النظام الغذائي ونمط الحياة، ويمكن أن يساعد إجراء تغييرات على نظامك الغذائي في تقليل خطر الإصابة بالخرف.

يكتشف الباحثون المزيد حول كيفية تأثير نظامك الغذائي على خطر الإصابة بالخرف كل يوم، ولكن في الوقت الحالي ، تُظهر الأساليب الغذائية التي تقلل الالتهاب وتقليل الكوليسترول أفضل النتائج في معالجة هذه الحالة.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات يكون غني بالفواكه والخضروات والفاصوليا والشاي أو القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف.