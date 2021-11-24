الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الاقتصاد التونسى يبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية مع ليبيا

وزير الاقتصاد التونسي
وزير الاقتصاد التونسي

بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الهياكل المعنية بالاستثمار في كل من تونس وليبيا بما يساعد على تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة وتطويرها.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة بليبيا جمال علي.

وأكد المسئولان على توفر الإرادة الصادقة من الجانبين للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات الأخوية المتجذرة، مشيرين إلى الإمكانيات والفرص الحقيقية المتاحة لإرساء شراكة استراتيجية تكاملية تؤسس لعلاقات اقتصادية أكثر ترابطًا وتنوعًا.

وشدد الجانبان على أهمية التقدم في إنشاء المناطق الحرة بين البلدين والتفكير في صيغ وآليات عملية لتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال خاصة على مستوى التمويل، إلى جانب دراسة سبل التوجه المشترك نحو البلدان الإفريقية من أجل المصلحة المشتركة.

كما أكد الجانبان على أهمية تكثيف اللقاءات والأحداث الترويجية للتعريف أكثر بالفرص المتاحة للاستثمار وبعث المشاريع المشتركة إلى جانب القطاعات والمجالات الواعدة، لافتين إلى أهمية تشكيل فريق مشترك بين الهيئة التونسية للاستثمار والهيئة العامة الليبية لتشجيع الاستثمار للتواصل المستمر بما يمكن من بناء جسور متينة مع الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في البلدين الشقيقين وتسهيل مهامهم في إنشاء المشاريع الاستثمارية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، بحث وفد ليبي، خلال زيارته لتونس استئناف النقل الجوي والبري بين البلدين مع الالتزام بالبروتوكول الصحي، إضافة إلى الملف الأمني، والتعاون بين الأجهزة الأمنية للبلدين، وتأمين الحدود المشتركة.

وقالت وزراة الخارجية الليبية، إن وفدًا وزاريًا ليبيًا رفيع المستوى وصل إلى العاصمة التونسية يتقدمه وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش يضم اللواء خالد مازن، وزير الداخلية ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات، وعلى العابد أبوالعزوم وزير العمل والتأهيل، وسمير كوكو وكيل وزارة الصحة والوفد المرافق لهم؛ ترسيخًا للعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين في ليبيا وتونس.

وزير الاقتصاد تونس وليبيا تونس ليبيا الإرادة الصادقة الاقتصاد

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وائل لطفي

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