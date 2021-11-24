الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بري يدعو لدراسة قانون يفرض ضوابط استثنائية على التحويلات المالية بلبنان

نبيه بري
نبيه بري

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى عقد جلسة مشتركة يوم الأربعاء المقبل بمجلس النواب، وذلك لدراسة إقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه لبنان أزمات مالية واقتصادية مركبة، أدت بالمصارف إلى عدم القدرة على رد أموال المودعين، كما تراجعت الليرة اللبنانية امام العملات الأجنبية في الأسواق غير الرسمية بشكل غير مسبوق وبمعدلات متسارعة.

ويترقب صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي إصلاحيات اقتصادية وتشريعية جذرية لبدء الدخول في مفاوضات مع لبنان من أجل التوصل لاتفاق يمهد الطريق؛ لمساعدته من أجل الخروج من الأزمات المركبة التي يعانيها والتي أدت إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الاجتماعية والمعيشية.

نبيه بري التحويلات المصرفية العدل رئيس مجلس النواب اللبناني اقتصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل «رشوة الملايين» فى صحة البحيرة

استبعاد سيف الإسلام القذافي و3 آخرين من الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

فترة حاسمة في تاريخ مصر.. تفاصيل «الاختيار 3» بطولة كريم وعز والسقا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

مؤمن المحمدي

وحش الدورى

بسنت حسن

عاركة أكابر

جلال حمام

لا نعيش النكسة.. حتى نرضى بالوكسة

د. القس صفوت البياضى

كنيسة القناطر الخيرية الإنجيلية

حسين دعسة

فلسفة المنطق.. ومواجهة قوة الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

جنازة نجل شقيقة محمد منير

محطة تل أبيب

المزيد

تعاون أمني واستخباراتي.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في المغرب؟

منظمة التحرير الفلسطينية تبحث سبل مواجهة تصنيف 6 مؤسسات كإرهابية

فلسطين: نتابع قضية استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدارس «اللبن» الشرقية