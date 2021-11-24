الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 في حادثين مختلفين بأسوان

أسعاف
أسعاف

شهدت محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، وقوع حادثين مختلفين في مركزي إدفو وكوم أمبو، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا بوقوع حادثين متفرقين في مدينتي إدفو وكوم أمبو، وهما كالآتي:

شهد طريق إدفو/ مرسى علم بمحافظة أسوان، وبالتحديد بالكيلو 70، انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بينما وقع حادث اصدام سيارة لسيدة أثناء عبورها الطريق في مدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، ما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعتين وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

حوادث أسوان سيارات الإسعاف المستشفى محافظة أسوان الفحوصات الطبية إصابة 4

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

حبس أستاذ جامعى بالمنوفية 6 أشهر بتهمة ضرب وسب زميله

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل «رشوة الملايين» فى صحة البحيرة

ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

استبعاد سيف الإسلام القذافي و3 آخرين من الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

مؤمن المحمدي

وحش الدورى

بسنت حسن

عاركة أكابر

جلال حمام

لا نعيش النكسة.. حتى نرضى بالوكسة

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

جنازة نجل شقيقة محمد منير

محطة تل أبيب

المزيد

تعاون أمني واستخباراتي.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في المغرب؟

منظمة التحرير الفلسطينية تبحث سبل مواجهة تصنيف 6 مؤسسات كإرهابية

فلسطين: نتابع قضية استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدارس «اللبن» الشرقية