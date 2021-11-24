إصابة 4 في حادثين مختلفين بأسوان

شهدت محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، وقوع حادثين مختلفين في مركزي إدفو وكوم أمبو، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا بوقوع حادثين متفرقين في مدينتي إدفو وكوم أمبو، وهما كالآتي:

شهد طريق إدفو/ مرسى علم بمحافظة أسوان، وبالتحديد بالكيلو 70، انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بينما وقع حادث اصدام سيارة لسيدة أثناء عبورها الطريق في مدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، ما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعتين وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.