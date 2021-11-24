الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حنان مطاوع: مسلسلات «الأوف سيزون» أعادت رونق الدراما

حنان مطاوع
حنان مطاوع

تواصل الفنانة حنان مطاوع تصوير مسلسلها الدرامي الجديد الذي يحمل عنوان “وش تالت” والذي تخوض بطولته ضمن حكايات مسلسل “وشوش”.

وقالت “حنان” في تصريح لـ “الدستور” إن حكاية وش تالت التي تتضمن 15 حلقة مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل مما يجعلها متحمسة لعرضه، مشيرة إلى أنها لا تعلم موعد عرضها بالتحديد ولكن من المقرر أن يكون قبل الموسم الرمضاني المقبل وذلك ضمن قائمة مسلسلات الأوت أوف سيزون.

وأضافت حنان مطاوع أنها ترى أن مسلسلات الاوت أوف سيزون حققت نجاحات قياسية خلال الأعوام القليلة الماضية، وأثبتت أن نجاح المسلسلات لم يقتصر على موسم بعينه، بالإضافة إلى انها اعادت رونق الدراما التلفزيونية كما كانت من قبل منذ أن كانت العائلات المصرية تنتظر مسلسلها المفضل على مدار العام سواء داخل الموسم الرمضاني أو خارجه، مشيرة إلى أن هذا التطور جاء بعدما أخذت الدراما التليفزيونية فترة كانت تعرض خلال موسم رمضان فقط ويقتصر نجاحها على هذا الموسم.

ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب حنان مطاوع كل من محمود عبد المغنى وهالة فاخر وعابد عناني ونورهان، والعمل من إخراج معتز حسام.

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة في «وشوش» بعد توقف مسلسلها «ورد»، والذي تم تصوير عدد من مشاهده العام الماضي، وهو تأليف فتحي الجندي وإخراج شادى أبو شادي، ويشارك حنان في بطولته نضال الشافعي، مى كساب، محمد عز، تيام مصطفى قمر، سارة الشامي، أحمد صيام، عايدة رياض، وعدد من الفنانين.

مسلسلات الأوف سيزون الأوف سيزون حنان مطاوع مسلسل وشوش حكاية وش تالت

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