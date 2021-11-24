الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«عون» يتلقى رسالة من بوتين يؤكّد فيها التزام بلاده بدعم سيادة لبنان ووحدته

ميشال عون
ميشال عون

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقلها إليه السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف، أكد خلالها  بوتين التزام بلاده الدائم بدعم سيادة لبنان ووحدته.

واستقبل الرئيس عون السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف، اليوم الأربعاء"الذي سلّمه رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمنت التهنئة بعيد الاستقلال"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد الرئيس بوتين في رسالته التزام بلاده الدائم "بدعم سيادة ووحدة لبنان، وبعدم جواز أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية".

وأعرب الرئيس الروسي عن اطمئنانه إلى مستقبل العلاقات بين لبنان وروسيا، "كي نتمكن بفضل جهودنا المشتركة من ضمان مواصلة تطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة شعبينا ومن أجل  تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكّداً على علاقات الصداقة بين البلدين.

وتطرق البحث خلال اللقاء، بحسب البيان إلى "نتائج زيارة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الى موسكو، والمحادثات التي أجراها مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة".

من جهته حمّل الرئيس عون السفير روداكوف " تحياته الى الرئيس بوتين، وشكره على التجاوب السريع الذي ابداه بتسليم لبنان الصور الجوية التي التقطتها الأقمار الصناعية الروسية قبل انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس  2020 وبعده".

ولفت رئيس الجمهورية" إلى أنها ستوضع بتصرف التحقيق العدلي، على أمل أن تساعد في معرفة وقائع جديدة عن هذه الجريمة. كما نوّه الرئيس عون بالمبادرات التي تقوم بها موسكو لمساعدة لبنان في تجاوز الظروف الصعبة التي يمرّ بها".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد أعلن يوم الإثنين الماضي أن روسيا أرسلت للبنان صورا التقطتها الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الذي هز المرفأ.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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