الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 4 مسؤولين بمأمورية ضرائب بورسعيد للتأديب بسبب مخالفات مالية

النيابة الادارية
النيابة الادارية

أمرت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إحالة 4 مسؤولين بمأمورية ضرائب بورسعيد أول، للمحاكمة العاجلة، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية مما ترتب عليه قيام المتهم الأول بإختلاس أموال الجهة.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 104 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بالإضافة إلى أنهم لم يحافظوا على أموال جهة عملهم، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، و امتنعوا عن تنفيذ القواعد المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات المالية، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، ولم ينفذوا أحكام القانون.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مندوب خزينة مأمورية ضرائب بورسعيد أول، اختلس مبلغ 59 ألف جنيه، مما تسبب في ضياع مبلغ 29 ألف جنيه، وذلك بإلغائه 21 قسيمة عن طريق مهاتفة المخالف الثاني، وانه اختلس مبلغ 28 ألف جنيه الخاصة بقسيمة مواطن، وقام بردها فور اكتشاف الواقعة، وتراخى في توريد المتحصلات دون مبرر.

وتبين من التحقيقات أن مدير شعبة الحاسب الأولى بمأمورية ضرائب بورسعيد أول، ألغى القسائم بناء على طلب الأول، رغم عدم اختصاصه بذلك، دون اتباع الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

كما كشفت التحقيقات أن مأمور خزينة بالمأمورية، أهملت في الإشراف ومراجعة أعمال المحال الأول، مما ترتب عليه اختلاسه المال العام، وذلك بتركها أمر طباعة تقرير المتحصلات اليومية له.

فيما أوضحت التحقيقات أيضا أن مدير عام الحجز والتحصيل بذات المأمورية، قامت قبل إحالتها للمعاش بتفويض المحال الثاني في إلغاء القسائم، رغم عدم اختصاصه بذلك، ومنحته الرقم السري الخاص بها لتسهيل عملية الإلغاء.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت جهات التحقيق بالنيابة الإدارية إحالة المخالفين الأربعة للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية.

النيابة الإدارية إحالة مأمورية ضرائب بورسعيد مخالفات مالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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