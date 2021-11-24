الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق ووصول 92 رحلة بمطار شرم الشيخ.. اليوم

مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ

استقبلت صالات السفر والوصول الدولية والداخلية، بمطار شرم الشيخ الدولي، طوال اليوم الأربعاء، 92 رحلة جوية «دولية وداخلية وتجارية»، لنقل 17 ألف راكب بمختلف الجنسيات، ويتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة، في ظل استمرار الظروف الصحية الصعبة التي تشهدها جميع دول العالم في الوقت الراهن.

وتواصل السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ الدولي اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا"، ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

وتولي وزارة الطيران المدني المصري اهتمامًا كبيرًا، بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية مختلفة الجنسيات، عبر تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي ربما تعوق الحركة الجوية والركابية بالمطارات المصرية، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوية العالمية.

معدلات التشغيل

وتشهد كافة المطارات المصرية السياحية والإقليمية والرئيسية خلال الفترة الحالية، زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلف الجنسيات، تزامنا مع بداية الفصل الشتوي والذي من المتوقع أن يشهد هذا العالم، زيادة كبيرة عبر مختلف شركات الطيران العربية والأجنبية والإفريقية والمصرية، والقادمة من مختلف دول العالم، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني المصري حاليا.

شهادة الاعتماد الصحي

وكانت المطارات المصرية قد حصلت على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الربع الاول من العام الجاري، ما ساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات المدن المصرية، مع بداية الفصل الشتوي لهذا العام، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني المصري خلال الفترة الراهنة، بشهادة كافة الجهات الدولية التي قامت بالتفيش على المطارات خلال الآونة الأخيرة.

مطار شرم الشيخ لتدابير الاحترازية والوقائية الاتحاد الدولي للنقل الجوي أطقم الطائرات منظمة الصحة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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