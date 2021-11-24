الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بلاغ ضد محمد رمضان بسبب فيديو كليب إباحى

محمد رمضان
محمد رمضان

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ ضد محمد رمضان لنشره فيديو كليب إباحي بألفاظ صريحة بذيئة.

وذكر البلاغ أن مجموعة من المرتزقة والعاطلين ظهروا على الساحة الغنائية بغية تلويثها والترويج للبذاءة والبلطجة والمخدرات والتحرش الجنسين بخلاف العديد من الجرائم ثم تطور الوضع إلى ما هو أخطر وأفظع بعد أن كانت الأغاني تحوى على العديد من الألفاظ والإيحاءات الجنسية أصبح الآن الغناء بالألفاظ البشعة والمتدنية بعبارات فجة صريحة مما حدا بنقابة الموسيقيين الموقرة برئاسة رئيسها أمير الغناء العربي/ هاني شاكر إلى إصدار قرار قال لا رجعة فيه بوقف ومنع غناء مجموعة من هؤلاء وأخيراً وبحق صدر قرار بوقف محمد رمضان عن إحياء الحفلات أو الغناء كلياً وإن كان هذا القرار صدر متأخراً جداً إلا أنه أفضل من عدم صدوره.

 وأضاف صبري أن حملة هادفة من البذاءة الغرض منها تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية الشامخة ونثر الأتربة والتلوث على هذه الحضارة الفنية العريقة.

وأخيراً يبث المبلغ ضده أغنية له من خلال فيديو كليب تحوى على ألفاظ صريحة دون مواراة صريحة في قذارتها.

واختتم صبري بلاغه ملتمساً إصدار الأمر بالتحقيق في الواقعة موضوع البلاغ وإحالة المدعو / محمد رمضان إلي المحاكمة الجنائية العاجلة.

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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