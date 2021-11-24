أمين الفتوى يجيب : ماهى مواضع رفع اليدين فى الصلاة؟

قال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مواضع رفع اليدين فى الصلاة تكون عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الاول إلى الركعة الثالثة، وهذا ماهو عليه الجمهور، ولايجب علينا رفع اليدين بدون أن يكون هناك حكم شرعى لذلك .

وتابع " وسام" خلال البث المباشر لدار الإفتاء اليوم قائلا : بعض العلماء يرون أن الرفع لا يكون إلا فى تكبيرة الإحرام، كالسادة الحنفية، وبعض يرون أن الرفع يكون فى كل رفع وخفض وهذا مذهب جماعة من أهل الحديث، وماعليه الجمهور هو أن الرفع لا يكون إلا فى تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة.

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين

وكشفت دار الإفتاء عن حالات رفع اليدين فى الصلاة، حيث قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يوجد مواضع لرفع اليدين في الصلاة، أولاها: عند دخول الإنسان الصلاة، وبالتحديد مع تكبيرة الإحرام، فينوي الشخص الصلاة، ويرفع يديه عند قوله " الله أكبر".

وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « ما مواضع الركوع في الصلاة؟» عبر قناة دار الإفتاء الرسمية بموقع « يوتيوب» أن الموضع الثاني لرفع اليدين في الصلاة: عند الركوع بعد قراءة الفاتحة وسورة قصيرة أو الفاتحة فقط في الركعتين الثالثة والرابعة، والموضع الثالث: عند الاعتدال من بعد قول " سمع الله لمن حمده" ، و الرابع: عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء: المصلى يضع يده اليمني على يده اليسرى، ويجعل السبابة والوسطى على رسغ يده اليسرى، لافتًا: هذه هئية للصلاة؛ فلم لم يفعلها المسلم تكون صلاته صحيحة ولا إثم عليه.