وزيرة التضامن: الرئيس وجه بالتوسع في بناء الحضانات على مستوى الجمهورية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة في خلال 3 سنوات تنتهي في مطلع عام 2023، كما وجه بالتوسع في بناء الحضانات وتطوير القائم منها على مستوى الجمهورية تأكيداً لأهمية هذه المرحلة الحرجة في بناء الطفل بدنياً ونفسياً ووجدانياً، وتأثيرها على تكوينهم الصحي والتغذوي والإدراكي مدى حياتهم، وتؤثر تباعاً على مؤشرات حياتهم الاجتماعية والاقتصادية في سنوات لاحقة.

وأضافت القباج فى تصريحات صحفية، أن برنامج الطفولة المبكرة نجح فى تطوير ما يقرب من 1,000 حضانة و94 قاعة بعدد 21 مركزًا من مراكز الأسرة والطفل علي مستوي 26 محافظة، ورفع كفاءة وتعزيز قدرات عدد 2,500 ميسرة لاستفادة 68,000 طفلًا.

واشارت إلى أنه تم ايضا الانتهاء من تصميم وإعداد واعتماد الأدلة التدريبية من مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية جامعة عين الشمس بما يشمل حقيبة الإدارة التنفيذية للحضانات والحقيبة التربوية لميسرات الحضانات، كما تم إصدار واعتماد وثيقة معايير ضمان جودة دور الحضانة في مصر من سن يوم حتى سن أربع سنوات، فضلًا عن شراكات مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى لتطوير الحضانات.

وتابعت أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يقوم على أربعة مكونات أساسية هي تطوير البيئة الفزيقية للحضانات، وإصدار وثيقة معايير ضمان وجودة الحضانات، ووضع منهج نموذجي للحضانات، بالإضافة إلى مكون بناء قدرات مقدمي الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، كما يستهدف البرنامج الاطفال في الفئة العمرية منذ الميلاد وحتى سن 4 سنوات، والغرض من البرنامج هو تعظيم تشكيل وتحصيل الحس الإدراكي والاستيعابي للطفل في السنوات الأولى من عمره، والتي تؤثر على تكوينه الصحي والنفسي والتعليمي مدى حياته وتؤثر تباعاً على مؤشرات حياته الاجتماعية والاقتصادية في سنوات لاحقة.

