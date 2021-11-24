الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طالبات منطقة كفرالشيخ الأزهرية

الطالبات
الطالبات

قام مكتب التربية الاجتماعية لنشاط الفتيات بإدارة رعاية طلاب المنطقة  الأزهرية بكفر الشيخ بإجراء الانتخابات الطلابية لتشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطالبات على مستوى المنطقة، من خلال استدعاء الأمينة والأمينة المساعدة باتحاد طالبات معاهد فتيات المرحلة الثانوية بالمنطقة، حيث تم توزيع الترشيحات على مناصب المكتب التنفيذي لاتحاد الطالبات، وإجراء التصويت عليها لمعرفة الطالبة الفائزة بتصويت الأغلبية من قبل باقي الزملاء الحاضرين من الفتيات.

وقد أجريت الانتخابات لهن بإحدى قاعات معهد كفرالشيخ الثانوي، تحت إشراف ومتابعة حسام فتوح حماد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية طلاب المنطقة، وزينب عبد الحميد، مسئولة إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وسط تواجد معظم الأخصائيين الاجتماعيين بمعاهد فتيات المنطقة.

وأسفرت نتائج التصويت على مقعد أمينة اتحاد طالبات المنطقة للطالبة نور وائل مصطفي، بمعهد فتيات المرابعين الثانوي بإدارة كفرالشيخ التعليمية، وفاز بمنصب الأمينة المساعدة الطالبة نور الهدى السيد عطاالله، بمعهد فتيات دسوق الثانوي.

بينما جاءت نتائج التصويت للفائزات على مقعد المقررين كالتالي: المقرر الثقافي الطالبة هاجر محمد ابو النجا، بمعهد فتيات مصطفي طلخان الثانوي التابع لإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، وفي مقعد المقرر الفني فازت الطالبة حسناء حسن رجب، بمعهد فتيات شنو بإدارة كفرالشيخ التعليمية الازهرية.

وفازت بمنصب المقرر العلمي الطالبة هبة الله جمال رمضان، بمعهد فتيات كفرالشيخ الثانوي، وأما منصب المقرر الرياضي فازت به الطالبة ايمان عماد محمد، بمعهد فتيات شنو الثانوي التابع لإدارة كفر الشيخ التعليمية الازهرية، بينما فازت بمنصب المقرر الاجتماعي الطالبة مريم السيد الشيخ، بمعهد فتيات مصطفي طلخان الثانوي بإدارة كفرالشيخ التعليمية الازهرية.

وقام على التنظيم والإعداد لإجراء تلك الانتخابات التي أجريت الدكتورة حسينة عزام، مسئولة مكتب الخدمة المدرسية، ومحمود الصعيدي، مسئول صندوق التعاون برعاية طلاب المنطقة.

طالبات معهد أزهر كفر الشيخ انتخابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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