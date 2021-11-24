الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة إلقاء الشعر بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

الشعر
الشعر

قام مكتب التربية الاجتماعية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بإجراء مسابقة إلقاء الشعر لطلاب وطالبات معاهد المرحلتين الإعدادية، والثانوية للبنين والفتيات على مستوى المنطقة، ضمن خطة اتحاد طلاب المنطقة، بمشاركة جميع الإدارات التعليمية الأزهرية.

وقد مُثلت كل إدارة تعليمية أزهرية في المسابقة بطالب من كل مرحلة تعليمية، وذلك بعد أن تم عقد ذات المسابقة بمقر الإدارات التعليمية الأزهرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وبإشراف من الوكيل الثقافي للمنطقة حسام فتوح حماد.

وأسفرت نتائج المسابقة بالمرحلة الاعدادية للبنين عن فوز الطالب زيان إسلام محمد زياد، بالمركز الأول الطالب بمعهد كفر الشيخ الاعدادي، والذي تم تصعيده لحضور التصفية النهائية على مستوى الجمهورية بالقاهرة، وحصد المركز الثاني الطالب محمد طه محمد يوسف، بمعهد الرياض الاعدادي، وجاء بالمركز الثالث مازن محمد الدهمة، الطالب بمعهد فوه الثانوي.

وعن المرحلة الإعدادية للفتيات أسفرت النتائج عن فوز الطالبة رقية هاشم عبد العاطي، بالمركز الأول الطالبة بمعهد فتيات فوزية الريفي بإدارة دسوق والتي تم تصعيدها لحضور التصفية النهائية على مستوى الجمهورية بالقاهرة، وحصدت المركز الثاني الطالبة تُقى ابراهيم كامل بمعهد فتيات سيدي سالم، وجاءت بالمركز الثالث نورهان أحمد عطية، الطالبة بمعهد فتيات فوه الاعدادي.

أما عن نتائج المسابقة بالمرحلة الثانوية للبنين فقد أسفرت النتائج عن فوز الطالب محمد ابراهيم السيد قطب، بالمركز الأول الطالب بمعهد فرج الكبرى الثانوي بالرياض، والذي تم تصعيده لحضور التصفية النهائية على مستوي الجمهورية بالقاهرة، وحصد المركز الثاني الطالب محمد كمال مسعد الباجوري، بمعهد سنهور المدينة الثانوي بإدارة دسوق، وجاء بالمركز الثالث مازن محمد الدهمة، الطالب بمعهد فوه الثانوي.

وعن المرحلة الثانوية للفتيات أسفرت النتائج عن فوز الطالبة سارة مصطفي البنا، بالمركز الأول الطالبة بمعهد فتيات دسوق والتي تم تصعيدها لحضور التصفية النهائية على مستوى الجمهورية بالقاهرة، وحصدت المركز الثاني الطالبة عائشة عبدالرحمن سليمان بمعهد فتيات المثلث بالرياض، وجاءت بالمركز الثالث جهاد محمد البسيوني، الطالبة بمعهد فتيات صندلا الثانوي بكفر الشيخ.

هذا ومن المقرر أن يتم تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بمكافآت مالية قيمة من قبل المنطقة.

 

 

الشعر أزهر كفر الشيخ مسابقة طالب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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