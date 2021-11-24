الولايات المتحدة تعطى بنجلاديش 1.8 مليون جرعة من لقاح فايزر

قدمت الولايات المتحدة 1.8 مليون جرعة أخرى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى بنجلاديش.

ونقلت صحيفة "دايلي ستار" البنجالية- عن بيان صحفي أصدرته السفارة الأمريكية- أن إجمالي اللقاحات التي تبرعت بها الولايات المتحدة لبنجلاديش وصل حتى الآن- بعد وصول الشحنة- إلى 16.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا.

وأضافت أن اللقاحات ستساعد حكومة بنجلاديش على مواصلة حملة تطعيم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق، للوصول إلى هدفها المتمثل في تطعيم 40% من السكان المؤهلين بحلول نهاية عام 2021.

وتعد مساهمة لقاحات فايزر، جزءًا من الالتزام الأوسع للولايات المتحدة للاستجابة العالمية للقضاء على كورونا من خلال توفير مليار جرعة من لقاح فايزر حول العالم مجانًا حتى عام 2022.

وتعمل الولايات المتحدة أيضًا عن كثب مع بنجلاديش، لدعم حملة التطعيم الوطنية ضد كورونا وتعزيز الاستجابة للوباء.

وقدمت الولايات المتحدة التدريب لأكثر من 6800 متخصص في الرعاية الصحية لمساعدتهم على إدارة اللقاحات بأمان، وتبرعت بـ18 شاحنة مجمدة لسلسلة التبريد، ودعم المرافق الصحية لتخزين ونقل لقاحات كورونا بشكل صحيح في جميع أنحاء البلاد.

هذا بالإضافة إلى التبرعات والدعم باللقاحات، ساهمت حكومة الولايات المتحدة بأكثر من 121 مليون دولار أمريكي في المساعدات المتعلقة بكورونا على المستوى العالمي.

وعلى جانب آخر، طلبت شركة الأدوية الأمريكية فايزر، من السلطات الصحية ببلادها الترخيص لعقارها المضاد لفيروس كورونا، بعدما تبيّن أنه يخفّض بنحو 90% مخاطر الوفاة أو الإصابة بعوارض خطرة.

تأتي الخطوة بعد بضعة أسابيع على تقديم شركة ميرك طلبا إلى الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية للسماح باستخدام أقراصها المضادة للفيروس لعلاج المصابين بكوفيد-19، وفقا لتقرير لوكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن خبراء أن الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم إضافة قيّمة للقاحات، في إطار الجهود المبذولة للقضاء على الجائحة.

كما جاء في بيان للرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا: "مع أكثر من 5 ملايين وفاة وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين تضرروا من جراء المرض الفتاك على المستوى العالمي، هناك ضرورة ملحة لإتاحة خيارات علاجية من شأنها إنقاذ الأرواح"، وفق فرانس برس.