أسماء الفائزين بمسابقة القرآن لجميع المراحل التعليمية في كفر الشيخ

قام مكتب التربية الاجتماعية بإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ بتفعيل أنشطته الطلابية، وذلك بإجراء مسابقة القرآن الكريم لطلاب المعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث تأتي اختبارات طلاب المعاهد الابتدائية ضمن خطة مجلس آباء المنطقة، بينما اختبارات طلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية تأتي ضمن خطة اتحاد طلاب المنطقة.

وأقيمت فعاليات المسابقة بمقر قاعات إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة تحت إشراف ومتابعة حسام فتوح حماد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة، وتنفيذ زينب عبدالحميد، أمينة سر اتحاد الطلاب ومسئولة إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.

وشاركت بالمسابقة جميع الإدارات التعليمية الأزهرية التابعة للمنطقة بطالب واحد من كل مرحلة، وذلك بعد أن تم عقد ذات المسابقة للمعاهد بمقر الإدارات التعليمية الأزهرية للتنافس على مستوى كل إدارة، حيث يشارك طلاب المعاهد الابتدائية بـ 18 جزءا، وطلاب المعاهد الإعدادية 25 جزءاً، بينما يشارك طلاب المرحلة الثانوية بالقرآن الكريم كاملاً.

وتم اختيار أصحاب الثلاث مراكز الأولى من المرحلة الابتدائية، وأصحاب المراكز الخمسة الأولى من المرحلتين الإعدادية والثانوية لتكريمهم بمكافآت مالية قيمة من المنطقة، وتصعيد صاحب المركز الأول من كل مرحلة لحضور التصفيات النهائية علي مستوي مناطق الجمهورية بالقاهرة.

وتعقد الاختبارات المقررة للطلاب برئاسة لجنة منعقدة من المنطقة تمثلت في كلاً من الشيخ أحمد الشافعي، مدير التعليم النوعي، والشيخ محمود المصري، موجه شئون القرآن بإدارة كفرالشيخ التعليمية الأزهرية.

وفيما يلي ينشر "الدستور" أسماء طلاب الفائزين بالمرحلة الإبتدائية (بنين) وهي كالآتي:

تصدر المركز الأول الطالب: محمد جمال صلاح عبدالسلام، بمعهد الضبعة بإدارة الرياض- والمركز الثاني قد حصل عليه الطالب: زياد وليد بسيوني، بمعهد محمد رجب بإدارة كفر الشيخ- وجاء بالمركز الثاني مكرر الطالب محمد خيري عبدالحميد عبدالصمد، بمعهد بلطيم الابتدائي.

وبالمرحلة الإبتدائية (فتيات): تصدرت المركز الأول الطالبة: يمني أمير حاسم، بمعهد اسحاقة بإدارة كفرالشيخ- والمركز الثاني قد حصلت عليه الطالبة هاجر حمادة محمد سليمان، بمعهد العبايدة بإدارة سيدي سالم- بينما حجزت المركز الثالث الطالبة ايمان رمضان محسب، بمعهد أبوسعيد الابتدائي بإدارة الرياض التعليمية الأزهرية.

وعن المرحلة الإعدادية (للبنين) تصدر المركز الأول الطالب: عمار سعد هلال، بمعهد دقلت بإدارة كفرالشيخ- والمركز الثاني قد حصل عليه الطالب عبدالرحمن باسم محمد، بمعهد قزمان بإدارة قلين- وحجز المركز الثالث الطالب أحمد منشاوي الباجوري، بمعهد كوم النص بإدارة دسوق- وجاء بالمركز الرابع الطالب احمد عبدالرحمن شحاته، بمعهد منشأة عباس بإدارة سيدي سالم- بينما المركز الخامس حصده الطالب عبدالرحمن ابراهيم، بمعهد بلطيم.

وبالمرحلة الاعدادية (فتيات): تصدرت المركز الأول الطالبة حبيبة هاني ماهر، بمعهد كفرالشيخ النموذجي- والمركز الثاني قد حصلت عليه الطالبة مارية مدحت حامد، بمعهد المثلث بإدارة الرياض- وحجزت المركز الثالث الطالبة مريم طارق السعيد، بمعهد تيدا بإدارة سيدي سالم- وجاءت بالمركز الرابع الطالبة أيه باسم السيد، بمعهد عزبة عمرو بإدارة مطوبس- بينما جاءت "سلمي علاء سليم"، الطالبة بمعهد بلطيم بالمركز الرابع مكرر.

وعن المرحلة الثانوية (للبنين) تصدر المركز الأول الطالب بلال محمد جمعه، بمعهد أبو مندور بإدارة دسوق- والمركز الثاني قد حصل عليه الطالب سعيد ابراهيم، بمعهد فوه- وبالمركز الثاني مكرر الطالب عبدالرحمن راضي عبدالموجود، بمعهد قلين- وجاء بالمركز الثالث الطالب احمد رشاد زكي، بمعهد أبوغنيمة بإدارة سيدي سالم- بينما المركز الرابع حصده الطالب فؤاد حمدين عبدالعزيز، بمعهد فرج الكبرى بإدارة الرياض.

وبالمرحلة الثانوية (فتيات) تصدرت المركز الأول الطالبة مريم رائف محمد جابر، بمعهد أبوزيادة بإدارة دسوق- والمركز الثاني قد حصلت عليه الطالبة الآء عبدالمنعم صالح، بمعهد بيلا- وحجزت المركز الثالث الطالبة رحمه علي السعيد، بمعهد الحامول- وجاءت بالمركز الرابع الطالبة أماني عبدالحميد يوسف، بمعهد بلطيم- بينما جاءت "سلمي صبري العجواني"، الطالبة بمعهد مطوبس بالمركز الخامس.