الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب ترخيص محل.. موظف يطلب رشوة مالية من صاحب مطعم بالساحل

رشوة مالية
رشوة مالية

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط موظف بحي الساحل طلب رشوة مالية من صاحب مطعم بسبب إنهاء تراخيص محل له.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من صاحب مطعم كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، بتضرره من أحد موظفي الحي لقيامه بطلب دفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص المحل ملكه، وأضاف بسابقة تحصل المشكو فى حقه منه على مبلغ مالي لذات الشأن.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال حضوره لاستلام المبلغ المالي المتفق عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تراخيص محل الساحل صاحب مطعم رشوة مالية مبلغ مالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

«عبدالغفار»: الموافقة على استخدام الجرعة الثالثة ضد كورونا لـ4 فئات

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

«التأمين الصحى الشامل»: بدء المنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الثانية فى يونيو

هانى شاكر يعلن إيقاف محمد رمضان عن الغناء

حقيقة انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وإفريقيا

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

مقابر الأرقام.. جثث لم تُدفن وجِراح لا تلتئم لم يعرفها إلا الفلسطينيون

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء