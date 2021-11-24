بسبب ترخيص محل.. موظف يطلب رشوة مالية من صاحب مطعم بالساحل

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط موظف بحي الساحل طلب رشوة مالية من صاحب مطعم بسبب إنهاء تراخيص محل له.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من صاحب مطعم كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، بتضرره من أحد موظفي الحي لقيامه بطلب دفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص المحل ملكه، وأضاف بسابقة تحصل المشكو فى حقه منه على مبلغ مالي لذات الشأن.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال حضوره لاستلام المبلغ المالي المتفق عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.