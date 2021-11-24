محافظ المنوفية يتفقد اللمسات النهائية لتطوير ميدان الإسعاف الجديد

استهل، صباح اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولته الميدانية لمركز ومدينة السادات بتفقد اللمسات النهائية لتطوير وتجميل "ميدان الإسعاف الجديد" بمدخل طريق شبين الكوم- طملاى.

وشدد محافظ المنوفية على الشركة المسئولة عن التأمين بضرورة المتابعة المستمرة والتواجد على مدار الساعة لتأمين الميدان والحفاظ على كل محتوياته والمظهر الجمالي له وعدم حدوث أي تلفيات حفاظاً على ما تم إنجازه، موجهاً بسرعة نهو الأعمال تمهيداً لافتتاحه قريباً باعتباره أكبر ميدان بالعاصمة مما يضيفه من مظهر جمالي وحضاري بالمنطقة.

وتم الانتهاء من إنشاء الأحواض وزراعة النخيل، وتم تزويد الميدان بشبكة ري حديثة إلكترونية لري المساحات الخضراء، وجار تركيب البرجولات الخشبية وأعمدة الإنارة الديكورية، وجار توريد مقاعد للمواطنين، وتم الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالميدان ورصفها وذلك ضمن أعمال التطوير.

وهذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته متجهاً إلي مركز ومدينة السادات لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها على أرض الواقع، حيث سيتفقد مدرسة الشهيد حلمي وهيدي الثانوية ومدرسة الشهيد أحمد محمد خضر الابتدائية، وكذا الخلية الجديدة بالمدفن الصحي بكفر داود، بالإضافة إلى محطة معالجة صرف صحي "معالجة ثلاثية" بناحية الأخماس، ومستشفي السادات المركزي بالمنطقة الرابعة، ويختتم المحافظ جولته بزيارة تفقدية لجامعة السادات.

وعلى صعيد آخر منفصل وفي إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكل المشروعات التنموية التي تتم على أرض الواقع بمراكز ومدن وقرى المحافظة ومن أهمها أعمال رصف الطرق باعتبار قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة لرفع وتطوير كفاءة الطرق.

وتابع السيد حسن عبد العال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، أعمال فرد طبقة السن وطبقة الأساس وصب الأدمة بشارع المقابر، كما تابع تركيب البلدورات وفرد السن بمنطقة الغفارة قبلي الباجور.

فيما تابع وحيد عبد ربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، أعمال التطوير والتجميل وتركيب البلدورات لعمل الممشى بطريق البطحة البحرية للارتقاء بمستوى الطرق والحدائق والميادين لإضفاء منظر جمالي وحضاري لها، كما تابع استئناف أعمال الرصف بطريق "تتاـ شنوفه" بقرية سنجرجـ منشأة سلطان وذلك بعد الانتهاء من تركيب البلدورات بالطريق تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى لرفع كفاءة الطرق والشوارع ورد الشيء لأصله لتيسير الحركة المرورية.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة المتابعة الميدانية لأعمال تطوير ورصف الطرق بكل مراكز ومدن المحافظة وإنجاز المهام في توقيتاتها المحددة وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.